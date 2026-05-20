Apología del delito acota cartel de la Feria San Juan del Río 2026

Cabildo sanjuanense aprobó multas de 20 a 10 mil UMAs y faculta a inspectores a suspender eventos donde se interpreten corridos tumbados o bélicos.

Dictamen contra apología del delito en San Juan del Río fija multas hasta 1.17 millones de pesos para corridos tumbados en Feria 2026

El cabildo sanjuanense aprobó el dictamen contra apología del delito con multas de 20 a 10 mil UMAs para presentaciones con corridos tumbados.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de mayo de 2026. — Multas de 20 a 10 mil UMAs (Unidades de Medida y Actualización) — equivalentes a un rango de 2,346.20 a 1 millón 173 mil 100 pesos — podrán imponerse a artistas y empresarios que interpreten o reproduzcan corridos tumbados, narcocorridos, corridos bélicos o cualquier música que haga apología del delito en eventos públicos de San Juan del Río.

El cabildo sanjuanense aprobó el dictamen a propuesta del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Comercio y Turismo, y será el marco operativo bajo el que se desarrolle la Feria San Juan del Río 2026.

El reglamento sanjuanense armoniza el decreto estatal que el gobernador Mauricio Kuri González firmó el 17 de agosto de 2025 y que se publicó al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado La Sombra de Arteaga.

Las sanciones contempladas incluyen además la suspensión temporal o definitiva del evento y la revocación de permisos. El precedente operativo más cercano para los organizadores de la Feria es la cancelación de C-Kan que el municipio de Querétaro ejecutó en enero pasado en el Teatro Metropolitano tras revisar el set list presentado por los organizadores.

El valor de la UMA vigente en 2026 es de 117.31 pesos diarios, según el comunicado del INEGI del 8 de enero. La autoridad municipal definirá el monto específico de cada multa dentro del rango aprobado, y las autoridades competentes que detecten apología del delito en flagrancia deberán dar vista a la Fiscalía General del Estado.

El dictamen prohíbe la música cuya temática, lírica o contenido promueva la cultura de la violencia, haga apología del delito o aluda, enaltezca o promueva a grupos delictivos o personas vinculadas a ellos.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia evitó este lunes confirmar los artistas que se presentarán durante la Feria, pese a que en redes sociales circulan anuncios de presentaciones. "Todavía no confirmamos ninguna artista hasta que presentemos el programa formalmente", respondió el presidente municipal al ser cuestionado sobre el rumor de que Gloria Trevi se presentará. Cabrera Valencia precisó que el municipio no limitará el anuncio de los artistas en sus propias redes, pero que la presentación oficial del cartel está pendiente.

La medida queretana se sumó al esquema que Nayarit aplicó desde febrero de 2025 y que también opera en Aguascalientes, Michoacán, Chihuahua, Estado de México, Baja California, Quintana Roo, Jalisco y Tamaulipas.

El gobierno estatal sustentó su decreto en la Acción de Inconstitucionalidad 194/2020 que la SCJN resolvió en marzo de 2023, donde el Pleno reconoció que los estados pueden restringir la libertad de expresión cuando atenta contra la moral o el orden público.

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