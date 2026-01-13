Querétaro — 13 de enero de 2026. — El Municipio de Querétaro canceló el concierto del rapero y compositor C-Kan que estaba programado para el viernes 16 de enero de 2026 en el Teatro Metropolitano.
La determinación se tomó después de que la Dirección de Inspección y Espectáculos detectó que el listado de canciones presentado por los organizadores incumple el Reglamento de Espectáculos vigente al promover la apología del delito, informó la Secretaría de Gobierno municipal.
La dependencia municipal realizó una revisión exhaustiva del set list entregado por los organizadores e identificó canciones con letras que hacen referencia explícita a conductas delictivas, uso de armas, violencia y la exaltación de figuras vinculadas al crimen, explicó la Secretaría de Gobierno.
El contenido contraviene lo establecido en el Reglamento de Espectáculos de Querétaro y las disposiciones acordadas para este tipo de eventos.
Las autoridades municipales determinaron que el evento no resultaba procedente en un espacio público municipal debido al contenido de las letras musicales presentadas, precisó la dependencia.
Con esta medida, el Municipio de Querétaro busca prevenir la apología del delito en eventos públicos en la capital y protege la convivencia social, en especial la de niñas, niños y jóvenes, aseguró la Secretaría de Gobierno. La autoridad refrendó su compromiso de evitar y erradicar la promoción de contenidos que glorifiquen o enaltezcan actos delictivos o figuras vinculadas al crimen.