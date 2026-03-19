San Juan del Río, 19 de marzo de 2025. — Mil 159 estudiantes, docentes y personal educativo de ocho planteles de San Juan del Río recibieron pláticas sobre prevención del delito, bullying y educación vial durante la primera quincena de marzo, como parte de las acciones que desarrolla la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Las actividades se realizaron entre el 9 y el 18 de marzo en las escuelas Rafael Ayala Echávarri, Colegio Santa Cruz, CENDI Chiquitines, Preescolar Lauro Aguirre, Primaria Prócoro Nieves, Telesecundaria José Manuel Ramos, Primaria Vicente Suárez y Primaria IFESS.
Los temas abordados incluyeron faltas administrativas y delitos, pláticas de prevención infantil, así como estrategias para identificar y frenar el acoso escolar.
La dependencia municipal no precisó la distribución de asistentes por plantel ni los rangos de edad atendidos en cada institución. Hasta el momento, no se ha detallado un calendario de continuidad para el programa durante el resto del ciclo escolar.
Educación vial y seguridad infantil, temas centrales en SJR
Además de bullying y faltas administrativas, la prevención del delito en escuelas de San Juan del Río incorporó contenidos de educación vial dirigidos a niñas y niños de nivel preescolar y primaria.
La inclusión de este tema responde a los registros de incidentes viales en zonas escolares que la propia corporación ha documentado en periodos anteriores.
El programa de visitas a planteles forma parte de la estrategia de proximidad social de la SSPM, que busca construir vínculos entre la policía municipal y la comunidad educativa más allá de la atención a emergencias.