Policía de SJR da pláticas de prevención en 8 escuelas

Dirección de Prevención del Delito visita ocho planteles y capacita a más de mil personas.

Elementos de la SSPM de San Juan del Río imparten plática de prevención del delito a alumnos de primaria en el municipio

Alumnos de nivel básico atienden sesión sobre bullying y educación vial como parte del programa de prevención municipal en San Juan del Río.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de marzo de 2025. — Mil 159 estudiantes, docentes y personal educativo de ocho planteles de San Juan del Río recibieron pláticas sobre prevención del delito, bullying y educación vial durante la primera quincena de marzo, como parte de las acciones que desarrolla la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Las actividades se realizaron entre el 9 y el 18 de marzo en las escuelas Rafael Ayala Echávarri, Colegio Santa Cruz, CENDI Chiquitines, Preescolar Lauro Aguirre, Primaria Prócoro Nieves, Telesecundaria José Manuel Ramos, Primaria Vicente Suárez y Primaria IFESS.

Los temas abordados incluyeron faltas administrativas y delitos, pláticas de prevención infantil, así como estrategias para identificar y frenar el acoso escolar.

La dependencia municipal no precisó la distribución de asistentes por plantel ni los rangos de edad atendidos en cada institución. Hasta el momento, no se ha detallado un calendario de continuidad para el programa durante el resto del ciclo escolar.

Educación vial y seguridad infantil, temas centrales en SJR

Además de bullying y faltas administrativas, la prevención del delito en escuelas de San Juan del Río incorporó contenidos de educación vial dirigidos a niñas y niños de nivel preescolar y primaria.

La inclusión de este tema responde a los registros de incidentes viales en zonas escolares que la propia corporación ha documentado en periodos anteriores.

El programa de visitas a planteles forma parte de la estrategia de proximidad social de la SSPM, que busca construir vínculos entre la policía municipal y la comunidad educativa más allá de la atención a emergencias.

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