San Juan del Río, 19 de marzo de 2026. — La limpieza de 30 kilómetros del río San Juan y el mantenimiento de la infraestructura pluvial del municipio forman parte de una estrategia de prevención que el ayuntamiento ejecuta de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal antes del inicio de la temporada de lluvias, destacó Martín Arango García, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN.
Arango García subrayó que estas acciones no son improvisadas sino parte de un modelo de gestión preventiva.
El presidente estatal del blanquiazul precisó que el trabajo de infraestructura hidráulica en San Juan del Río arranca antes de que se presente cualquier emergencia, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades donde los recursos para prevención se recortan y los programas se eliminan.
"No administramos desastres, sino que planeamos y coordinamos esfuerzos para dar resultados", indicó, al atribuir ese enfoque como sello distintivo de los gobiernos municipales del PAN en Querétaro.
El panista reconoció que aún falta infraestructura por desarrollar en el municipio. Al ser cuestionado sobre la comunidad de La Magdalena, que históricamente queda incomunicada durante la temporada de lluvias, señaló que precisamente para resolver ese tipo de rezagos era necesario el empréstito de 180 millones de pesos que los diputados de Morena rechazaron en el Congreso de Querétaro.
José Francisco Landeras Layseca, regidor síndico y secretario del Comité Municipal del PAN, respaldó la postura de Arango García y reiteró que el municipio trabaja para atender los pendientes de infraestructura con los recursos disponibles mientras se define el esquema de financiamiento alterno que podría ser de hasta 200 millones de pesos.