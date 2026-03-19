PAN destaca limpieza de 30 km del río y obras pluviales en San Juan del Río

Martín Arango García señala que las acciones preventivas arrancan antes de cualquier emergencia y no son improvisadas.

Trabajos de limpieza en el río San Juan del Río como parte de las acciones preventivas de infraestructura pluvial del municipio de San Juan del Río, Querétaro, 2026

Los trabajos de mantenimiento de la infraestructura pluvial en San Juan del Río se realizan en coordinación con los gobiernos estatal y federal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 19 de marzo de 2026. — La limpieza de 30 kilómetros del río San Juan y el mantenimiento de la infraestructura pluvial del municipio forman parte de una estrategia de prevención que el ayuntamiento ejecuta de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal antes del inicio de la temporada de lluvias, destacó Martín Arango García, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN.

Arango García subrayó que estas acciones no son improvisadas sino parte de un modelo de gestión preventiva.

El presidente estatal del blanquiazul precisó que el trabajo de infraestructura hidráulica en San Juan del Río arranca antes de que se presente cualquier emergencia, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades donde los recursos para prevención se recortan y los programas se eliminan.

"No administramos desastres, sino que planeamos y coordinamos esfuerzos para dar resultados", indicó, al atribuir ese enfoque como sello distintivo de los gobiernos municipales del PAN en Querétaro.

El panista reconoció que aún falta infraestructura por desarrollar en el municipio. Al ser cuestionado sobre la comunidad de La Magdalena, que históricamente queda incomunicada durante la temporada de lluvias, señaló que precisamente para resolver ese tipo de rezagos era necesario el empréstito de 180 millones de pesos que los diputados de Morena rechazaron en el Congreso de Querétaro.

José Francisco Landeras Layseca, regidor síndico y secretario del Comité Municipal del PAN, respaldó la postura de Arango García y reiteró que el municipio trabaja para atender los pendientes de infraestructura con los recursos disponibles mientras se define el esquema de financiamiento alterno que podría ser de hasta 200 millones de pesos.

gobiernopanobras publicasinfraestructura

Reciente

Integrantes del Frente Nacional por la Familia entregan 64 mil firmas contra despenalización del aborto al Congreso de Querétaro, marzo 2026
Legislatura

Frente Nacional por la Familia lleva 64 mil firmas al Congreso de Querétaro para frenar la despenalización del aborto

El Frente Nacional por la Familia registra la movilización ciudadana más amplia en el tema y exige que el pleno declare el 25 de marzo Día Estatal de la Vida.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el gabinete municipal de San Juan del Río durante la novena edición del programa Miércoles en Ojo de Agua, con atenciones ciudadanas en el Polo de Desarrollo de la localidad
San Juan del Río

Novena edición de Miércoles en Ojo de Agua deja más de 180 atenciones en San Juan del Río

Gabinete municipal completo llegó a la localidad con servicios de salud, obras, desarrollo social y cuidado animal.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de módulo de baños, techumbre y cancha en la telesecundaria Emeterio González de la comunidad de Perales, San Juan del Río
San Juan del Río

San Juan del Río invirtió 18 millones en nueve escuelas durante 2025

Alcalde Roberto Cabrera entregó módulo de baños, techumbre y cancha en la telesecundaria Emeterio González con recursos FAISMUN.

El gobernador Mauricio Kuri González durante declaraciones sobre el fortalecimiento de sanciones contra el maltrato animal en Querétaro en referencia al caso de los perros Athos y Tango
Querétaro

Kuri González pide sanciones más fuertes contra el maltrato animal tras caso Athos y Tango

El gobernador destacó la coordinación entre Fiscalía, estado y municipios para combatir la impunidad en delitos contra animales.