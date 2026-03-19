PAN definirá candidatura femenina en San Juan del Río con tres encuestas

Martín Arango García garantiza condiciones de equidad entre aspirantes y descarta coalición con otros partidos.

Martín Arango García, dirigente estatal del PAN Querétaro, durante rueda de prensa sobre proceso de selección de candidata en San Juan del Río para elecciones 2027

Martín Arango García, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, confirmó que San Juan del Río irá encabezado por una mujer y que el método será mediante al menos tres encuestas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de marzo de 2026. — El Partido Acción Nacional definirá mediante al menos tres encuestas quién encabezará su proyecto en San Juan del Río de cara al proceso electoral de 2027, confirmó Martín Arango García, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN.

El dirigente precisó que la propuesta que llevará al Consejo Estatal es que la candidatura sea encabezada por una mujer, aunque aclaró que ninguna aspirante está definida todavía.

Arango García descartó que el partido tenga contemplada alianza con algún otro partido político para la contienda municipal. Lo hizo de manera directa al ser cuestionado sobre declaraciones del exgobernador Francisco Domínguez y sobre fotografías que circularon en redes sociales donde aparecen integrantes del PAN junto a representantes de otras fuerzas políticas.

"Hoy no tenemos contemplada alianza con partido político alguno, así de simple y claro", sostuvo el dirigente.

Sobre los rumores de inconformidad entre aspirantes, en particular los relacionados con el nombre de Tania Ruiz Castro, Arango García los descartó.

Señaló que se ha reunido en múltiples ocasiones con todas las mujeres que tienen aspiraciones en el municipio y que todas han manifestado conformidad con el proceso interno de selección.

"La rumorología es la que está inventando eso", indicó, al tiempo que pasó el micrófono a Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Municipal del PAN en San Juan del Río, para que abundara sobre el tema.

Rodríguez Montes, a su vez, confirmó que al interior del comité se han realizado reuniones tanto de órganos internos como con la militancia en distintos foros.

Subrayó que las mujeres con aspiraciones conocen los tiempos y el método, y que el partido trabajará en unidad en torno a quien resulte candidata del PAN en San Juan del Río.

"Quien quede abanderando el proyecto de Acción Nacional recibirá todo el respaldo y el trabajo que se requiere", afirmó la presidenta municipal del partido.

Arango García también desmintió que el evento del próximo sábado en el Comité Ejecutivo Nacional tenga como objetivo anunciar candidatos.

Explicó que la reunión del Consejo Nacional definirá el método de selección de coordinadores en los estados con elecciones en el próximo proceso, no los nombres de los candidatos.

El dirigente aprovechó para aclarar que un reportero había atribuido erróneamente esa afirmación a su persona ante el gobernador del estado.

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