Querétaro, 18 de marzo de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, frenó cualquier posicionamiento sobre la reforma electoral impulsada a nivel federal al sostener que no emitirá un juicio sobre la iniciativa mientras no exista un dictamen formal que precise su contenido y sus alcances reales para los gobiernos locales.

La declaración la hizo ante cuestionamientos sobre el posible impacto de los cambios en la estructura de los ayuntamientos.

La propuesta de reforma electoral ha generado debate en los municipios del país ante la posibilidad de reducir el número de síndicos y modificar la composición de los cabildos.

Hasta el momento, el Congreso federal no ha aprobado dictamen alguno sobre la iniciativa, por lo que sus efectos concretos en la administración municipal permanecen sin definición.

Sobre la discusión en torno a la reducción de estructuras en los ayuntamientos, Macías Olvera dejó en claro que el problema no radica en la cantidad de funcionarios.

"Más allá del número, lo importante es que haya perfiles capaces, preparados y cercanos a la gente. Cuando hay resultados, la estructura funciona", sostuvo el alcalde, quien apeló a su experiencia como regidor y legislador federal para respaldar esa perspectiva.

Respecto a la postura de su administración ante el proceso legislativo, el edil fue directo: "Yo soy respetuoso de la discusión en el Congreso. Trabajo con las reglas actuales y mi postura siempre será a favor de la democracia y del fortalecimiento de las instituciones", señaló, al tiempo que reconoció el trabajo de legisladores federales queretanos que han participado activamente en los debates sobre la materia.

Finanzas municipales, sin observaciones en auditorías

En paralelo a la discusión electoral, Macías Olvera defendió el estado financiero del municipio. Precisó que la administración ha mantenido austeridad en el gasto, sin incrementos en la estructura administrativa, y que los recursos se han redistribuido para mejorar la eficiencia.

Aseguró que las finanzas de la capital queretana cuentan con respaldo de calificadoras internacionales y organismos federales, además de auditorías sin observaciones.

¿Qué implicaría la reforma electoral para los municipios de Querétaro?

Esa es la pregunta que Macías Olvera se niega a responder anticipadamente. El alcalde insistió en que será hasta que la iniciativa avance formalmente en el proceso legislativo cuando se puedan evaluar sus efectos reales en la operación de los gobiernos locales.

"Esperaremos a conocer el alcance real de la iniciativa", concluyó.