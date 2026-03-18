PAN definirá este sábado método y tiempos para candidatura a gubernatura de Querétaro

Mauricio Kuri pide unidad entre aspirantes y evita pronunciarse sobre nombres; el Consejo Nacional panista establecerá formas y calendario del proceso interno.

Gobernador Mauricio Kuri González habla sobre el proceso del PAN para definir candidatura a la gubernatura de Querétaro rumbo a 2027

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, anticipó que el Consejo Nacional del PAN definirá este sábado las formas y tiempos del proceso de selección de candidato.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 18, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 18 de marzo de 2026. — Este sábado el Partido Acción Nacional podría despejar una de las incógnitas políticas más relevantes del estado: cómo y cuándo elegirá a su candidato para la gubernatura de Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González adelantó que en el marco del Consejo Nacional panista se darán a conocer el método de selección y el calendario del proceso interno, lo que marcaría el inicio formal de la carrera por la sucesión estatal.

"Este sábado va a haber un Consejo Nacional y ahí va a haber un anuncio, ahí seguramente van a tener ya más información. Se van a definir las formas", indicó el mandatario.

Kuri pidió esperar a los acuerdos que tome la dirigencia nacional antes de adelantar cualquier escenario, y evitó pronunciarse sobre nombres o perfiles en competencia, pese a las versiones que lo ubican como un actor con peso en la decisión final.

El gobernador subrayó que el proceso debe privilegiar la unidad interna entre los distintos aspirantes y la disposición de cada actor para sumarse al proyecto colectivo.

"Muchísima unidad. Que cada quien sea muy generoso y que cada quien juegue donde más le convenga al equipo", afirmó.

Kuri consideró que los tiempos políticos rumbo a las elecciones de 2027 ya son propicios para avanzar en la definición, por lo que anticipó que en los próximos días habría mayor claridad sobre el rumbo del proceso.

Respecto a su propio papel, el mandatario reiteró que su prioridad es mantener la estabilidad de su administración y cerrar el gobierno con resultados.

Señaló que se mantendrá atento a los anuncios de la dirigencia nacional, los cuales —según anticipó— podrían incluir tanto el mecanismo de selección como las fechas clave del proceso interno del PAN en Querétaro.

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