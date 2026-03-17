San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — El Partido Acción Nacional realizará anuncios importantes durante su Consejo Nacional programado para este sábado, confirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien aseguró que la dirigencia encabezada por Jorge Romero prepara definiciones relevantes para el futuro del partido a nivel nacional.
Kuri reveló que sostuvo una reunión presencial con Romero en Chihuahua, donde el dirigente le adelantó la agenda del encuentro sin precisar los temas.
Además, el día previo a la conferencia participó en una reunión vía Zoom con el presidente nacional del PAN y gobernadores panistas para revisar la estrategia del partido.
"No me corresponde a mí decirlo, pero habrá unos anuncios muy importantes", señaló el mandatario queretano durante un evento en San Juan del Río. Agregó que el blanquiazul llegará al Consejo "muy unido, muy fuerte, con toda la responsabilidad que tiene a nivel nacional".
El gobernador también abordó el panorama electoral en Querétaro rumbo a 2027. Sobre San Juan del Río, reconoció que será una elección competitiva, pero expresó confianza en que el PAN puede mantener su posición si presenta candidatos fuertes.
Visita de Ricardo Anaya coincide con señales de unidad panista
La declaración de Kuri ocurre en un contexto de movimientos internos en Acción Nacional. El fin de semana previo, el propio Jorge Romero emitió un comunicado que coincidió con la visita de Ricardo Anaya a Querétaro, lo que generó especulación sobre posibles alineaciones rumbo a los procesos electorales de 2027.
Sobre la reforma electoral impulsada desde el gobierno federal, el gobernador evitó pronunciarse en detalle. Indicó que esperará el análisis de los legisladores y expresó confianza en que "harán lo mejor por México y no lo mejor para un partido".