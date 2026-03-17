El gobernador anticipa anuncios importantes del PAN en Consejo Nacional del sábado

El gobernador de Querétaro confirma reuniones con el dirigente nacional y gobernadores panistas rumbo al Consejo Nacional.

Mauricio Kuri González gobernador de Querétaro durante conferencia sobre PAN y Consejo Nacional en San Juan del Río

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, confirmó reuniones con la dirigencia nacional del PAN.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — El Partido Acción Nacional realizará anuncios importantes durante su Consejo Nacional programado para este sábado, confirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien aseguró que la dirigencia encabezada por Jorge Romero prepara definiciones relevantes para el futuro del partido a nivel nacional.

Kuri reveló que sostuvo una reunión presencial con Romero en Chihuahua, donde el dirigente le adelantó la agenda del encuentro sin precisar los temas.

Además, el día previo a la conferencia participó en una reunión vía Zoom con el presidente nacional del PAN y gobernadores panistas para revisar la estrategia del partido.

"No me corresponde a mí decirlo, pero habrá unos anuncios muy importantes", señaló el mandatario queretano durante un evento en San Juan del Río. Agregó que el blanquiazul llegará al Consejo "muy unido, muy fuerte, con toda la responsabilidad que tiene a nivel nacional".

El gobernador también abordó el panorama electoral en Querétaro rumbo a 2027. Sobre San Juan del Río, reconoció que será una elección competitiva, pero expresó confianza en que el PAN puede mantener su posición si presenta candidatos fuertes.

Visita de Ricardo Anaya coincide con señales de unidad panista

La declaración de Kuri ocurre en un contexto de movimientos internos en Acción Nacional. El fin de semana previo, el propio Jorge Romero emitió un comunicado que coincidió con la visita de Ricardo Anaya a Querétaro, lo que generó especulación sobre posibles alineaciones rumbo a los procesos electorales de 2027.

Sobre la reforma electoral impulsada desde el gobierno federal, el gobernador evitó pronunciarse en detalle. Indicó que esperará el análisis de los legisladores y expresó confianza en que "harán lo mejor por México y no lo mejor para un partido".

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