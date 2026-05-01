Querétaro, 30 de abril de 2026. — El Constituyente Permanente local cerró este jueves la última fase del proceso de reforma al Poder Judicial del Estado, luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, declaró aprobada la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, tras computar el voto favorable de 15 ayuntamientos.
Con esta declaratoria queda firme la armonización del marco constitucional queretano con el decreto federal publicado el 15 de septiembre de 2024 y se abre la ruta para la elección popular de jueces y magistrados en el proceso electoral de 2027.
Los 15 ayuntamientos cuyo voto favorable computó el Pleno son Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan, Tolimán y Querétaro. Tres municipios del estado no figuraron entre los que respaldaron el dictamen; el Pleno no precisó la posición de los cabildos restantes en la sesión.
La reforma llega después de un proceso legislativo de varios meses que arrancó con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo estatal en febrero, una propuesta paralela del Partido del Trabajo y otra de la bancada de Morena, y culminó el 27 de marzo con la aprobación en el Pleno por 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
La votación dejó al descubierto la fractura interna de Morena, cuando los diputados Eric Silva, Rosalba Vázquez, María Eugenia Margarito y Blanca Flor Benítez se desmarcaron de la línea de su bancada.
El dictamen contempla la elección por voto popular de juzgadores, la creación de un Órgano de Administración Judicial integrado por cinco personas con representación del Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, y la instalación de un Tribunal de Disciplina Judicial con cinco integrantes electos por la ciudadanía.
Ningún integrante del Poder Judicial podrá percibir una remuneración superior a la del titular de la Presidencia de la República, según la reforma constitucional aprobada.
La declaratoria del Constituyente Permanente local cierra el procedimiento formal, pero no resuelve el último frente abierto. La diputada del PT Claudia Díaz Gayou anunció en marzo una impugnación legal contra el dictamen por presuntas violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y posibles vicios de inconstitucionalidad, una vía que su equipo jurídico mantiene activa.
La discusión de las leyes secundarias para implementar el modelo —Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Electoral, reglas operativas para el proceso de selección— quedará como la siguiente fase del trabajo legislativo.
El Cabildo capitalino de Querétaro fue uno de los últimos en pronunciarse, con 13 votos a favor y uno en contra del regidor de Morena Fernando Flores Pérez, quien calificó la reforma como "simulación" durante la sesión del 28 de abril.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro será la autoridad responsable de organizar y calificar el proceso electoral judicial de 2027, con un calendario que aún debe definirse en la legislación secundaria.