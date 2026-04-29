Congreso de Querétaro abre centro de acopio de útiles para 12 mil niños de CONAFE en zonas rurales

La campaña "Seguimos siendo útiles" recibe mochilas, libretas y material didáctico hasta el 29 de julio para entrega el 3 de agosto.

Estudiantes de educación básica del sistema CONAFE en comunidades rurales de Querétaro, donde 12 mil niños estudian con maestros que atienden grupos multinivel en zonas marginadas del estado

La campaña "Seguimos siendo útiles" recibe donaciones de mochilas, libretas, lápices, colores y material didáctico en general hasta el 29 de julio; la entrega a escuelas CONAFE está programada para el 3 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de abril de 2026. — Doce mil niñas y niños estudian en las comunidades más alejadas de Querétaro con maestros que duermen en casas prestadas y que solo regresan a ver a sus familias los fines de semana. Muchos de esos estudiantes llevan sus lápices y libretas en bolsas de celofán o de plástico porque no tienen mochila.

Para ellos, el Congreso del Estado abrió este miércoles un centro de acopio de útiles escolares como parte de la campaña "Seguimos siendo útiles", impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado, que busca recolectar material didáctico usado pero funcional y entregarlo el próximo 3 de agosto.

Estudiantes de educaci\u00f3n b\u00e1sica del sistema CONAFE en comunidades rurales de Quer\u00e9taro, donde 12 mil ni\u00f1os estudian con maestros que atienden grupos multinivel en zonas marginadas del estado La campaña "Seguimos siendo útiles" recibe donaciones de mochilas, libretas, lápices, colores y material didáctico en general hasta el 29 de julio; la entrega a escuelas CONAFE está programada para el 3 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

La campaña arrancó el 15 de abril y tiene como fecha límite de acopio el 29 de julio. El diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, convocó a los legisladores y al personal del Poder Legislativo a sumarse con donaciones de mochilas, libretas, libros, enciclopedias, lápices, plumas, plumones, colores y cualquier material didáctico que tengan sin uso.

"Esta jornada tiene un sentido de apoyo y ayuda para todos los niños, niñas y adolescentes que les cuesta tener la posibilidad de tener útiles para su proceso educativo", señaló Piedragil Ortiz.

El titular de la SEP estatal, Mauricio Ruiz Olaes, reconoció que los apoyos del gobierno federal y estatal en materiales educativos "en algunas ocasiones no son suficientes" para los estudiantes que atiende el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el sistema que lleva educación básica a las localidades más marginadas.


Estudiantes de educaci\u00f3n b\u00e1sica del sistema CONAFE en comunidades rurales de Quer\u00e9taro, donde 12 mil ni\u00f1os estudian con maestros que atienden grupos multinivel en zonas marginadas del estado La campaña "Seguimos siendo útiles" recibe donaciones de mochilas, libretas, lápices, colores y material didáctico en general hasta el 29 de julio; la entrega a escuelas CONAFE está programada para el 3 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

Son alrededor de 12 mil niños los que estudian en escuelas CONAFE en Querétaro, en comunidades de la zona rural que quedan lejos de las cabeceras municipales.

Maestros multinivel que pernoctan en las comunidades

El modelo educativo del CONAFE tiene características que lo distinguen radicalmente del sistema regular. Los docentes atienden simultáneamente a alumnos de primaria y de secundaria —lo que se conoce como grupos multinivel— y deben quedarse a dormir en las propias comunidades donde trabajan, ya que la distancia y las condiciones del camino hacen inviable el traslado diario. Son las familias de los propios alumnos quienes les dan hospedaje.

Solo los fines de semana pueden regresar con sus familias. "Lo que buscamos es que vuelvan a soñar, a ser profesionistas, que sueñen con ser doctores, ingenieros, que salgan de sus comunidades y que sobre todo generen una estabilidad también para sus familias", expresó Ruiz Olaes.

El funcionario subrayó que la campaña "no es un tema de colores", en referencia a diferencias partidistas, y llamó a todos los diputados a participar.

Estudiantes de educaci\u00f3n b\u00e1sica del sistema CONAFE en comunidades rurales de Quer\u00e9taro, donde 12 mil ni\u00f1os estudian con maestros que atienden grupos multinivel en zonas marginadas del estado La campaña "Seguimos siendo útiles" recibe donaciones de mochilas, libretas, lápices, colores y material didáctico en general hasta el 29 de julio; la entrega a escuelas CONAFE está programada para el 3 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

No es la primera vez que la LXI Legislatura se vincula con el CONAFE. En septiembre de 2025, el Congreso de Querétaro capacitó a docentes del sistema en materia de inclusión educativa, con herramientas pedagógicas para atender dislexia, disgrafía y otras condiciones de aprendizaje en aulas donde un solo maestro atiende múltiples grados.

¿Qué útiles acepta el centro de acopio del Congreso de Querétaro?

Mochilas, libretas, libros, enciclopedias, lápices, plumas, plumones, colores, plastilinas y material didáctico en general. El acopio estará activo en la Mesa Directiva del Congreso del Estado hasta el 29 de julio de 2026.

La entrega a las escuelas CONAFE está programada para el 3 de agosto, antes del inicio del ciclo escolar, y los propios legisladores participarán en la distribución en las comunidades.

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