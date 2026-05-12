Sheinbaum frena a Delgado y rescata 40 días del calendario escolar

México, 12 de mayo de 2026. —Cuarenta días de clases sobrevivieron al recorte que Mario Delgado había confirmado solo cuatro días antes.

La presidenta Claudia Sheinbaum desautorizó al titular de la Secretaría de Educación Pública este lunes durante su conferencia matutina, y cinco horas después el Consejo Nacional de Autoridades Educativas votó por unanimidad mantener el calendario 2025-2026 vigente: las clases en México terminarán el 15 de julio y no el 5 de junio como se había anunciado el pasado 7 de mayo.

El acuerdo preserva los 185 días efectivos establecidos en el Diario Oficial de la Federación desde el 9 de junio de 2025.

La propuesta había nacido el jueves 7 de mayo, cuando Delgado anunció ante representantes de las 32 secretarías estatales que el cierre del ciclo se adelantaría al 5 de junio por las altas temperaturas y la organización del Mundial 2026.

La decisión generó rechazo inmediato de la Unión Nacional de Padres de Familia, la Coparmex y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que advirtieron sobre el impacto del recorte en estudiantes con rezago educativo y en familias trabajadoras que carecían de previsión para casi tres meses de receso.

La fórmula no era inédita: cada año la USEBEQ ajusta los días inhábiles oficiales, como ocurrió con el calendario 2024-2025 para preservar tradiciones locales.

Sheinbaum aclaró en Palacio Nacional que el adelanto era una propuesta sin aprobar y la envió de regreso al CONAEDU. La sesión extraordinaria del lunes 11 de mayo se extendió más de cinco horas en la sede de la SEP en el centro de la Ciudad de México. Al término, Delgado leyó el giro:

"Este nuevo acuerdo se dio en atención al llamado de nuestra presidenta".

La SEP lo formalizó esa misma tarde mediante el boletín 164, que mantiene el calendario oficial SEP sin alteraciones. Las 32 entidades, que cuatro días antes habían respaldado el recorte por unanimidad, ahora respaldaron por unanimidad lo contrario.

El calendario escolar 2026 aterriza en Querétaro

En Querétaro, la secretaria de Educación Martha Elena Soto Obregón confirmó por video la misma noche que el calendario estatal se mantiene sin cambios para escuelas públicas y particulares. La instrucción salió del despacho del gobernador Mauricio Kuri González.

El cierre del ciclo en la entidad será el 17 de julio, dos días después del calendario federal por los ajustes que la USEBEQ realiza cada año para preservar días inhábiles ligados a tradiciones locales —el mismo mecanismo que aplicó la validación de lugares del ciclo 2026-2027.

Los 356 mil alumnos de educación básica pública en Querétaro y los 14 mil 58 maestros que los atienden completarán el ciclo en las 2 mil 114 escuelas que arrancaron actividades el 1 de septiembre del año pasado.

Para el ciclo 2026-2027, la SEP tiene programado el regreso a clases el último día de agosto. Los estados afectados por temperaturas extremas podrán presentar solicitudes individuales de ajuste; Querétaro no ha hecho público ningún planteamiento en ese sentido.