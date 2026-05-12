Entregan 40 nuevas patrullas a la Policía Estatal de Querétaro

Kuri encabezó la ceremonia en el QCC; secretario reportó cifras acumuladas de la administración estatal.

Mauricio Kuri y Policía Estatal de Querétaro durante entrega de 40 nuevas patrullas en el QCC en mayo 2026

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de 40 patrullas a la Policía Estatal en el Querétaro Centro de Congresos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de mayo de 2026. —La Policía Estatal de Querétaro recibió 40 nuevas patrullas en ceremonia encabezada este lunes por el gobernador Mauricio Kuri González, quien afirmó que la entrega fortalece la capacidad de reacción de la corporación. El acto se realizó en el Querétaro Centro de Congresos.

El mandatario sostuvo que la seguridad "se construye diariamente con decisión, inversión y una visión clara de Estado" y aseguró que han disminuido los delitos patrimoniales y los homicidios en la entidad.

Mauricio Kuri y Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro durante entrega de 40 nuevas patrullas en el QCC en mayo 2026 El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de 40 patrullas a la Policía Estatal en el Querétaro Centro de Congresos. rotativo.com.mx

"Tenemos más cámaras, más monitoreo, más inteligencia y mejores capacidades de reacción", expresó Kuri González, quien reconoció el trabajo de los elementos policiales que patrullan las calles mientras otros descansan.

El gobernador subrayó que cada peso invertido en seguridad representa "una oportunidad más para llevar justicia a las comunidades" y advirtió que la administración estatal no bajará la guardia frente a los retos en la materia, en línea con la inversión sostenida que el estado ha destinado al rubro.

Mauricio Kuri y Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro durante entrega de 40 nuevas patrullas en el QCC en mayo 2026 Las nuevas unidades fortalecen la capacidad operativa de la corporación estatal, de acuerdo con el gobierno de Querétaro. rotativo.com.mx

El mandatario vinculó la seguridad con el desarrollo económico al sostener que "donde prevalece la ley hay confianza; donde hay confianza, llegan inversiones, y donde hay inversiones, se generan más empleos y mejores oportunidades para las familias". La administración no precisó el monto de la nueva dotación ni las características técnicas de las unidades incorporadas a la estrategia estatal.

Pérez Hernández reporta más de 14 mil detenidos durante la administración

Mauricio Kuri y Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro durante entrega de 40 nuevas patrullas en el QCC en mayo 2026 El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de 40 patrullas a la Policía Estatal en el Querétaro Centro de Congresos. rotativo.com.mx

Iován Elías Pérez Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, reportó que durante la actual administración la Policía Estatal acumula más de 14 mil personas detenidas y puestas a disposición de las fiscalías, más de 113 mil remitidas a juzgados cívicos, cerca de cinco mil vehículos recuperados, más de 800 armas de fuego aseguradas y más de 258 kilogramos de drogas retiradas de las calles.

El funcionario refirió una reducción superior al 20% en homicidios dolosos y un incremento cercano al 100% en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, sin precisar el periodo base del contraste.

¿Qué dijo el secretario sobre el alcance de la entrega?

Mauricio Kuri y Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro durante entrega de 40 nuevas patrullas en el QCC en mayo 2026 Las nuevas unidades fortalecen la capacidad operativa de la corporación estatal, de acuerdo con el gobierno de Querétaro. rotativo.com.mx

Pérez Hernández afirmó que cada nueva unidad "representa una inversión en seguridad, pero también una inversión en dignidad policial" y pidió a los elementos traducir las herramientas en presencia, proximidad, reacción y protección a la ciudadanía.

El secretario describió a las patrullas como herramientas estratégicas para fortalecer despliegues tácticos, mejorar tiempos de respuesta e incrementar la supervisión operativa de la corporación estatal.

Durante la ceremonia, el gobernador realizó la entrega simbólica de las llaves de las unidades a elementos de la corporación. El comandante Jackson Randy dirigió un exhorto a la policía queretana, en el marco del acto en el que el modelo de seguridad estatal fue presentado como referente nacional por el mandatario.

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