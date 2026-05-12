Querétaro, 12 de mayo de 2026. —La Policía Estatal de Querétaro recibió 40 nuevas patrullas en ceremonia encabezada este lunes por el gobernador Mauricio Kuri González, quien afirmó que la entrega fortalece la capacidad de reacción de la corporación. El acto se realizó en el Querétaro Centro de Congresos.

El mandatario sostuvo que la seguridad "se construye diariamente con decisión, inversión y una visión clara de Estado" y aseguró que han disminuido los delitos patrimoniales y los homicidios en la entidad.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de 40 patrullas a la Policía Estatal en el Querétaro Centro de Congresos. rotativo.com.mx

"Tenemos más cámaras, más monitoreo, más inteligencia y mejores capacidades de reacción", expresó Kuri González, quien reconoció el trabajo de los elementos policiales que patrullan las calles mientras otros descansan.

El gobernador subrayó que cada peso invertido en seguridad representa "una oportunidad más para llevar justicia a las comunidades" y advirtió que la administración estatal no bajará la guardia frente a los retos en la materia, en línea con la inversión sostenida que el estado ha destinado al rubro.

Las nuevas unidades fortalecen la capacidad operativa de la corporación estatal, de acuerdo con el gobierno de Querétaro. rotativo.com.mx

El mandatario vinculó la seguridad con el desarrollo económico al sostener que "donde prevalece la ley hay confianza; donde hay confianza, llegan inversiones, y donde hay inversiones, se generan más empleos y mejores oportunidades para las familias". La administración no precisó el monto de la nueva dotación ni las características técnicas de las unidades incorporadas a la estrategia estatal.

Pérez Hernández reporta más de 14 mil detenidos durante la administración

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de 40 patrullas a la Policía Estatal en el Querétaro Centro de Congresos. rotativo.com.mx

Iován Elías Pérez Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, reportó que durante la actual administración la Policía Estatal acumula más de 14 mil personas detenidas y puestas a disposición de las fiscalías, más de 113 mil remitidas a juzgados cívicos, cerca de cinco mil vehículos recuperados, más de 800 armas de fuego aseguradas y más de 258 kilogramos de drogas retiradas de las calles.

El funcionario refirió una reducción superior al 20% en homicidios dolosos y un incremento cercano al 100% en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, sin precisar el periodo base del contraste.

¿Qué dijo el secretario sobre el alcance de la entrega?

Las nuevas unidades fortalecen la capacidad operativa de la corporación estatal, de acuerdo con el gobierno de Querétaro. rotativo.com.mx

Pérez Hernández afirmó que cada nueva unidad "representa una inversión en seguridad, pero también una inversión en dignidad policial" y pidió a los elementos traducir las herramientas en presencia, proximidad, reacción y protección a la ciudadanía.

El secretario describió a las patrullas como herramientas estratégicas para fortalecer despliegues tácticos, mejorar tiempos de respuesta e incrementar la supervisión operativa de la corporación estatal.

Durante la ceremonia, el gobernador realizó la entrega simbólica de las llaves de las unidades a elementos de la corporación. El comandante Jackson Randy dirigió un exhorto a la policía queretana, en el marco del acto en el que el modelo de seguridad estatal fue presentado como referente nacional por el mandatario.