Gallardo y Galindo chocan por exámenes a candidatos 2027

Gobernador propone esquema bipartita estado-FGR; alcalde panista pide entregar todo a la federación.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos en conferencia sobre exámenes de control y confianza en San Luis Potosí

La fórmula que prevalezca definirá las reglas del proceso electoral local de 2027 en San Luis Potosí.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 12, 2026
Mariana Torres García

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San Luis Potosí, 12 de mayo de 2026. —Un choque público abierto este miércoles entre el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, y el alcalde de la capital potosina, Enrique Francisco Galindo Ceballos, dejó en evidencia la primera ruptura institucional rumbo al proceso electoral local de 2027, luego de que ambos plantearon esquemas distintos sobre quién debe aplicar los exámenes de control y confianza a las personas aspirantes a cargos de elección popular.

El mandatario estatal defiende una fórmula bipartita; el alcalde, una intervención federal exclusiva.

Gallardo Cardona sostuvo que las evaluaciones a aspirantes a cargos locales deben quedar a cargo del gobierno estatal, mientras que las correspondientes a diputaciones federales y senadurías quedarían en manos de la Fiscalía General de la República.

El gobernador argumentó que el aparato federal carece de la capacidad operativa para procesar a la totalidad de los perfiles.

"No es una evaluación de cinco minutos", señaló el mandatario al exponer su postura frente a los medios. Episodios como violencia en SLP marcan el trasfondo del debate.

Galindo Ceballos pide que todo el proceso quede en manos federales

Por su parte, el alcalde de la capital potosina replanteó que toda la aplicación de exámenes quede a cargo del gobierno federal en aras de evitar lo que llamó un "atentado a la democracia".

La postura de Galindo Ceballos abre una grieta entre el ejecutivo municipal panista y el ejecutivo estatal del Partido Verde Ecologista de México, dos fuerzas que se medirán formalmente en el proceso electoral local del próximo año. Mediciones de aprobación ciudadana han favorecido al gobernador en años previos.

¿Qué señal envía el choque rumbo a 2027?

El planteamiento del gobernador anticipa que el ejecutivo estatal busca conservar el control institucional sobre los procesos locales de evaluación de aspirantes, lo que en términos prácticos le otorgaría una posición de filtro frente a candidaturas opositoras en el proceso del próximo año.

La propuesta de Galindo Ceballos, por el contrario, busca neutralizar ese filtro mediante una intervención federal exclusiva. La fórmula que prevalezca definirá las reglas del próximo proceso electoral.

El gobernador adelantó que la propuesta legislativa será discutida en el Congreso de San Luis Potosí en las próximas semanas, sin precisar fecha. Hasta el momento, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no ha emitido postura sobre el modelo bipartita ni sobre la contrapropuesta del alcalde capitalino respecto a los exámenes a aspirantes.

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