Primer Comité de Paz de Querétaro nace en San Miguel Arcángel

Cinco vecinas integran el órgano y operan bajo asesoría del Capitán Josué Moreno Salas.

Roberto Cabrera Valencia instala el primer Comité de Paz ciudadano en San Miguel Arcángel, San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la instalación del Comité de Paz, Legado de Bien Común.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. —Cinco vecinas de San Miguel Arcángel integran el primer Comité de Paz, Legado de Bien Común instalado en el estado de Querétaro, anunció este lunes el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante una visita de seguimiento a la comunidad.

El órgano vecinal se conformó a partir de la colaboración de habitantes de la localidad y operará bajo la asesoría del Capitán Josué Moreno Salas, Asesor Técnico en Construcción de la Paz, quien confirmó que ningún otro municipio queretano había estrenado este esquema ciudadano hasta la fecha.

Roberto Cabrera Valencia instala el primer Comit\u00e9 de Paz ciudadano en San Miguel Arc\u00e1ngel, San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la instalación del Comité de Paz, Legado de Bien Común. rotativo.com.mx

La instalación cierra los acuerdos asumidos durante el Diálogo Ciudadano del 6 de marzo en la jornada original en San Miguel Arcángel, donde dependencias municipales habían brindado más de 110 atenciones.

Es la sexta ocasión en que el alcalde sanjuanense regresa a una localidad rural para verificar el cumplimiento de compromisos: antes lo hizo en Arcila, Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón, Palma de Romero y Puerta de Alegrías.

Roberto Cabrera Valencia instala el primer Comit\u00e9 de Paz ciudadano en San Miguel Arc\u00e1ngel, San Juan del R\u00edo Cinco vecinas integran el primer comité ciudadano del esquema en una comunidad rural del municipio sanjuanense. rotativo.com.mx

Cinco vecinas asumen el comité y la administración entrega apoyos

Junto con la toma de protesta del comité, la administración municipal entregó uniformes deportivos al equipo femenil Fénix FC San Miguel Arcángel; material didáctico y deportivo a la secundaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Leona Vicario, al preescolar CONAFE Miguel Hidalgo y al servicio de Educación Inicial de la comunidad; además de pintura.

Roberto Cabrera Valencia instala el primer Comit\u00e9 de Paz ciudadano en San Miguel Arc\u00e1ngel, San Juan del R\u00edo Cinco vecinas integran el primer comité ciudadano del esquema en una comunidad rural del municipio sanjuanense. rotativo.com.mx

En paralelo se desplegó la jornada Salud por un Mejor San Juan con servicios médicos para los habitantes de la localidad.

"San Miguel Arcángel es una gran comunidad, se los digo sin echarles flores, sin echarles coba; son una comunidad con la que estamos muy contentos porque encontramos muchas cosas buenas en la comunidad", dijo Cabrera Valencia durante el acto. El alcalde sumó que el trabajo continuará "haciendo faena y haciendo equipo" con los vecinos.

Roberto Cabrera Valencia instala el primer Comit\u00e9 de Paz ciudadano en San Miguel Arc\u00e1ngel, San Juan del R\u00edo Cinco vecinas integran el primer comité ciudadano del esquema en una comunidad rural del municipio sanjuanense. rotativo.com.mx

¿Qué pendientes deja el primer Comité de Paz instalado en Querétaro?

La Presidencia Municipal no precisó la identidad de las cinco integrantes del comité ni el mecanismo bajo el cual fueron seleccionadas. Tampoco se detallaron las atribuciones operativas del órgano, su periodicidad de sesiones ni la ruta para replicar el modelo en otras comunidades del esquema itinerante que la administración 2024-2027 ejecuta en localidades rurales.

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