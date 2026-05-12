Primer Comité de Paz de Querétaro nace en San Miguel Arcángel

San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. —Cinco vecinas de San Miguel Arcángel integran el primer Comité de Paz, Legado de Bien Común instalado en el estado de Querétaro, anunció este lunes el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante una visita de seguimiento a la comunidad.
El órgano vecinal se conformó a partir de la colaboración de habitantes de la localidad y operará bajo la asesoría del Capitán Josué Moreno Salas, Asesor Técnico en Construcción de la Paz, quien confirmó que ningún otro municipio queretano había estrenado este esquema ciudadano hasta la fecha.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la instalación del Comité de Paz, Legado de Bien Común. rotativo.com.mx
La instalación cierra los acuerdos asumidos durante el Diálogo Ciudadano del 6 de marzo en la jornada original en San Miguel Arcángel, donde dependencias municipales habían brindado más de 110 atenciones.
Es la sexta ocasión en que el alcalde sanjuanense regresa a una localidad rural para verificar el cumplimiento de compromisos: antes lo hizo en Arcila, Estancia de Bordos, Santa Cruz Escandón, Palma de Romero y Puerta de Alegrías.
Cinco vecinas integran el primer comité ciudadano del esquema en una comunidad rural del municipio sanjuanense. rotativo.com.mx
Cinco vecinas asumen el comité y la administración entrega apoyos
Junto con la toma de protesta del comité, la administración municipal entregó uniformes deportivos al equipo femenil Fénix FC San Miguel Arcángel; material didáctico y deportivo a la secundaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Leona Vicario, al preescolar CONAFE Miguel Hidalgo y al servicio de Educación Inicial de la comunidad; además de pintura.
Cinco vecinas integran el primer comité ciudadano del esquema en una comunidad rural del municipio sanjuanense. rotativo.com.mx
En paralelo se desplegó la jornada Salud por un Mejor San Juan con servicios médicos para los habitantes de la localidad.
"San Miguel Arcángel es una gran comunidad, se los digo sin echarles flores, sin echarles coba; son una comunidad con la que estamos muy contentos porque encontramos muchas cosas buenas en la comunidad", dijo Cabrera Valencia durante el acto. El alcalde sumó que el trabajo continuará "haciendo faena y haciendo equipo" con los vecinos.
Cinco vecinas integran el primer comité ciudadano del esquema en una comunidad rural del municipio sanjuanense. rotativo.com.mx
¿Qué pendientes deja el primer Comité de Paz instalado en Querétaro?
La Presidencia Municipal no precisó la identidad de las cinco integrantes del comité ni el mecanismo bajo el cual fueron seleccionadas. Tampoco se detallaron las atribuciones operativas del órgano, su periodicidad de sesiones ni la ruta para replicar el modelo en otras comunidades del esquema itinerante que la administración 2024-2027 ejecuta en localidades rurales.