Gobierno de SJR lleva servicios a Santa Isabel El Coto con 100 atenciones en jornada comunitaria

Nueve dependencias municipales instalan mesas de servicios en la localidad rural.

Alcalde de San Juan del Río Roberto Cabrera Valencia en jornada comunitaria Santa Isabel El Coto abril 2026

El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la reunión con liderazgos de Santa Isabel El Coto durante la decimosexta edición del programa comunitario.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de abril de 2026. —Nueve dependencias municipales instalaron mesas de atención en Santa Isabel El Coto este viernes, en la decimosexta edición del programa itinerante de servicios comunitarios del gobierno de San Juan del Río.

La jornada —la sexta realizada en día viernes— registró cerca de 100 atenciones directas a vecinos de la localidad y sumó trabajos de señalética escolar, reforestación con 90 árboles y limpieza de áreas educativas.


Alcalde de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia en jornada comunitaria Santa Isabel El Coto abril 2026 Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano concentró la mayor parte de las intervenciones físicas: pintó cuatro reductores de velocidad, instaló ocho señaléticas en zona escolar —entre restrictivas, preventivas y de cruce— y trazó dos pasos peatonales frente a la primaria Francisco González Bocanegra.

Alcalde de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia en jornada comunitaria Santa Isabel El Coto abril 2026 El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la reunión con liderazgos de Santa Isabel El Coto durante la decimosexta edición del programa comunitario. rotativo.com.mx

La cobertura del programa de trabajo comunitario en San Juan del Río del medio documenta ediciones previas del programa en otras localidades del municipio.

Alcalde de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia en jornada comunitaria Santa Isabel El Coto abril 2026 Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a familias de la comunidad, realizó la intervención educativa "Juntos por la Paz" en la primaria local y rehabilitó áreas comunes del plantel. Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales ejecutó trabajos de deshierbe en el jardín de niños.

Alcalde de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia en jornada comunitaria Santa Isabel El Coto abril 2026 Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx

La Dirección de Ecología donó ropa de segunda mano y coordinó la reforestación del campo de futbol y el jardín de niños.

En los módulos de atención participaron JAPAM, DIF, las secretarías de la Mujer, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública, que se sumaron además a una campaña de salud visual.

Alcalde de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia en jornada comunitaria Santa Isabel El Coto abril 2026 Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx

El municipio no precisó cuántas de las 100 atenciones correspondieron a cada dependencia ni qué porcentaje de los solicitantes recibió resolución inmediata a sus trámites.

Alcalde de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia en jornada comunitaria Santa Isabel El Coto abril 2026 Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx

La jornada incluyó una reunión del alcalde Roberto Cabrera Valencia con liderazgos de la localidad para revisar necesidades pendientes.

Alcalde de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia en jornada comunitaria Santa Isabel El Coto abril 2026 El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la reunión con liderazgos de Santa Isabel El Coto durante la decimosexta edición del programa comunitario. rotativo.com.mx

El programa de trabajo en comunidades acumula 16 ediciones desde su arranque, aunque la administración no ha informado el calendario de visitas para los próximos meses ni las localidades que están en lista de espera.

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