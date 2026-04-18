San Juan del Río, 18 de abril de 2026. —Nueve dependencias municipales instalaron mesas de atención en Santa Isabel El Coto este viernes, en la decimosexta edición del programa itinerante de servicios comunitarios del gobierno de San Juan del Río.
La jornada —la sexta realizada en día viernes— registró cerca de 100 atenciones directas a vecinos de la localidad y sumó trabajos de señalética escolar, reforestación con 90 árboles y limpieza de áreas educativas.
Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano concentró la mayor parte de las intervenciones físicas: pintó cuatro reductores de velocidad, instaló ocho señaléticas en zona escolar —entre restrictivas, preventivas y de cruce— y trazó dos pasos peatonales frente a la primaria Francisco González Bocanegra.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la reunión con liderazgos de Santa Isabel El Coto durante la decimosexta edición del programa comunitario. rotativo.com.mx
La cobertura del programa de trabajo comunitario en San Juan del Río del medio documenta ediciones previas del programa en otras localidades del municipio.
Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate a familias de la comunidad, realizó la intervención educativa "Juntos por la Paz" en la primaria local y rehabilitó áreas comunes del plantel. Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales ejecutó trabajos de deshierbe en el jardín de niños.
Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx
La Dirección de Ecología donó ropa de segunda mano y coordinó la reforestación del campo de futbol y el jardín de niños.
En los módulos de atención participaron JAPAM, DIF, las secretarías de la Mujer, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública, que se sumaron además a una campaña de salud visual.
Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx
El municipio no precisó cuántas de las 100 atenciones correspondieron a cada dependencia ni qué porcentaje de los solicitantes recibió resolución inmediata a sus trámites.
Dependencias municipales instalaron mesas de atención con cerca de 100 servicios a vecinos de la localidad, incluyendo módulos de JAPAM, DIF y Seguridad Pública. rotativo.com.mx
La jornada incluyó una reunión del alcalde Roberto Cabrera Valencia con liderazgos de la localidad para revisar necesidades pendientes.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la reunión con liderazgos de Santa Isabel El Coto durante la decimosexta edición del programa comunitario. rotativo.com.mx
El programa de trabajo en comunidades acumula 16 ediciones desde su arranque, aunque la administración no ha informado el calendario de visitas para los próximos meses ni las localidades que están en lista de espera.