Cae el alcalde de Cuautla por presuntos nexos con el narco en Morelos

El edil morelense fue localizado en Acapulco tras permanecer cerca de una semana prófugo de una orden girada por la Fiscalía.

Omar García Harfuch en conferencia informa la detención del alcalde de Cuautla dentro del Operativo Enjambre en Morelos

El alcalde permaneció prófugo cerca de diez días tras el operativo que detuvo a seis funcionarios el 20 de mayo.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 01, 2026
Mariana Torres García

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Cuautla, Morelos, 1 Junio de 2026.- Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, fue detenido en la colonia Costa Azul del puerto de Acapulco, Guerrero, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República. La captura cerró una búsqueda de casi diez días.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la detención se ejecutó a través del Gabinete de Seguridad con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, dentro de las acciones del Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

¿Por qué buscaban al edil?

Corona Damián es señalado por delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud. La carpeta lo vincula con una célula identificada con Júpiter Araujo Bernard, "El Barbas", a quien las autoridades ubican como operador del Cártel de Sinaloa en el oriente morelense.

El expediente incorporó material difundido semanas atrás, en el que el alcalde habría aparecido en una reunión con ese presunto líder criminal.

La orden derivó del operativo del 20 de mayo, cuando el Gabinete de Seguridad informó la detención de seis personas con responsabilidades públicas en municipios de Morelos.

Ese mismo día, la defensa del edil promovió un amparo para frenar su captura, recurso que un juzgado federal no concedió como suspensión provisional.

Junto con el presidente municipal fueron arrestados cuatro colaboradores de su administración: el secretario municipal, el oficial mayor, el tesorero y una excandidata a la alcaldía, todos sujetos a la misma indagatoria.

El conteo de la estrategia

Con esta aprehensión, el operativo federal contra redes de protección política acumula más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en lo que va de la administración, entre ellos siete presidentes municipales que estaban en funciones al momento de su captura.

El Operativo Enjambre opera desde noviembre de 2024, por instrucción de la Presidencia, para investigar la colusión entre estructuras municipales y grupos delictivos, dentro de una estrategia de seguridad que abarca las 32 entidades.

En Cuautla, la síndica Nancy Echeverría asumió la presidencia municipal de manera temporal y anunció relevos en las áreas que quedaron sin titular, entre ellas la Oficialía Mayor y el organismo operador del agua.

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