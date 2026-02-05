México, 5 de febrero de 2026.- Fuerzas federales capturaron al presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, junto con tres altos funcionarios de su administración, acusados de liderar una red de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras del municipio.

La detención del alcalde de Tequila por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación se concretó mediante cinco cateos en diversos domicilios del estado, en un operativo coordinado entre Sedena, Semar, la Fiscalía General de la República, la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia.

La captura se enmarca en la Operación Enjambre, estrategia federal que arrancó en noviembre de 2024 en el Estado de México con la detención de funcionarios vinculados al crimen organizado y que hasta ahora acumula más de 60 arrestos de servidores públicos en diversas entidades.

En aquella primera fase fueron capturados los presidentes municipales de Amanalco, Tejupilco y Almoloya de Alquisiras, todos señalados por presunta colusión con grupos delictivos.

Junto a Rivera Navarro cayeron Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Las autoridades federales señalan que los cuatro funcionarios operaban un esquema mediante el cual exigían pagos ilegales a empresarios y comerciantes de Tequila, además de desviar recursos del erario público.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones se realizan "en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción en municipios de Jalisco", instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Precisó que la orden de aprehensión se cumplimentó tras diversas denuncias ciudadanas.

Antecedentes de señalamientos contra alcalde de Tequila

Rivera Navarro, quien llegó al cargo en octubre de 2024 abanderado por la coalición Morena-PT-PVEM, arrastraba múltiples controversias desde el primer año de su gestión. En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General de Jalisco por un evento donde el grupo musical Los Alegres del Barranco proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, conocido como "El Mencho".

La empresa José Cuervo presentó una denuncia formal por extorsión contra el gobierno municipal después de que este intentara cobrarle 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial en Tequila y colocara sellos de clausura para presionar el pago, según confirmó en diciembre el fiscal de Jalisco, Salvador González.

También se investiga al edil por presuntas modificaciones ilegales al Museo Nacional del Tequila, inmueble que habría convertido en oficinas y residencia personal sin autorización del INAH.

En diciembre de 2025, la Fiscalía estatal abrió otra línea de investigación tras denuncias de dos regidoras y una activista que acusaron al alcalde de hostigamiento y violencia política de género en el ayuntamiento. El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, reconoció entonces la existencia de "algunas otras denuncias por parte de particulares y empresarios".

¿Qué sigue tras la detención del alcalde de Tequila?

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco emitió un comunicado en el que reconoció la detención y reiteró que "nadie está por encima de la ley".

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades federales para la continuidad de las investigaciones, mientras que la FGR mantiene abierta la posibilidad de emitir más órdenes de captura vinculadas a la red de corrupción en el municipio.