México, 30 de enero de 2026. —Un contingente de 1,600 elementos militares arribó este jueves al estado de Sinaloa para reforzar las labores de seguridad en la región noroeste del país, luego del ataque armado perpetrado el miércoles contra dos diputados del partido Movimiento Ciudadano en Culiacán.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el despliegue militar en Sinaloa incluyó el traslado aéreo de personal desde distintos puntos del territorio nacional hacia las ciudades de Culiacán y Mazatlán.

Sinaloa atraviesa desde finales de 2024 una escalada de violencia derivada de la pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, organización que Estados Unidos declaró como grupo terrorista. El ataque contra los legisladores Elizabeth Montoya y Sergio Torres ocurrió en plena vía pública y dejó a ambos con heridas graves.

Del total de efectivos enviados, 90 pertenecen al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, unidad de élite que se sumó a las acciones de seguridad que ya realizaban las fuerzas federales en la entidad. El operativo comenzó a las 08:40 hora local y forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública implementada por el gobierno federal.

La dependencia castrense precisó que la misión del personal desplegado consiste en actuar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Los militares realizarán labores de disuasión, prevención y patrullaje para inhibir las actividades ilícitas de los grupos delictivos con presencia en Sinaloa.

Despliegue militar Sinaloa busca frenar violencia del crimen organizado

El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó este jueves sobre el estado de salud de los legisladores atacados. Sergio Torres permanece en condición delicada, mientras que Elizabeth Montoya continúa recibiendo atención médica tras perder un ojo como consecuencia de la agresión armada en Culiacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad federal atiende el caso y confirmó la existencia de coordinación con el gobierno estatal para esclarecer los hechos. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que se encuentra en marcha un operativo de búsqueda y captura de los responsables del ataque contra diputados de MC.

Las autoridades federales no han revelado líneas de investigación específicas sobre los autores del ataque ni sus posibles motivaciones. El despliegue militar representa una de las movilizaciones más significativas en la entidad desde que inició la crisis de seguridad en septiembre pasado.