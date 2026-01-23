Querétaro baja 8% delitos y mejora percepción de seguridad

El municipio de Querétaro logró reducir incidencia delictiva ocho por ciento en 2025 mientras percepción de seguridad aumentó 18.1 por ciento según Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI

Elementos de Seguridad Pública realizan patrullaje preventivo en calles de Querétaro como parte de estrategia para reducción de delitos

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro reporta reducción del ocho por ciento en incidencia delictiva durante 2025 bajo instrucción del presidente municipal Felifer Macías.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 23, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro,23 de enero de 2026. -El municipio de Querétaro logró una reducción de delitos en Querétaro del ocho por ciento durante 2025 en comparación con el año inmediato anterior, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Los resultados operativos coinciden con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicados este jueves, que documentan un incremento del 18.1 por ciento en la percepción de seguridad ciudadana respecto al mismo periodo de 2024.

La ENSU correspondiente al último trimestre de 2025 ubica a la capital queretana en la posición 26 de 91 zonas urbanas evaluadas a nivel nacional.

El municipio se mantiene entre las cinco ciudades capital mejor posicionadas del país en percepción de seguridad, siendo la de mayor población entre ese grupo selecto, con Corregidora y El Marqués situándose también por encima de la media nacional en el indicador.

La reducción de delitos en Querétaro se concentra particularmente en ilícitos de carácter patrimonial, donde los robos en sus diferentes modalidades disminuyeron 12 por ciento en la anualidad 2025.

El robo de vehículos registró un descenso del 23 por ciento, mientras que el homicidio doloso redujo su incidencia en 20 por ciento durante el mismo periodo evaluado.

Querétaro mantiene estrategia operativa en siete delegaciones municipales

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro atribuye los resultados al trabajo preventivo y operativo implementado en las siete delegaciones del municipio bajo la instrucción del presidente municipal Felifer Macías.

La estrategia de proximidad busca preservar el orden y la tranquilidad mediante acciones coordinadas entre corporaciones policiales y ciudadanía.

El avance en percepción de seguridad coloca a Querétaro en una posición favorable dentro del contexto nacional. La ENSU del INEGI mide trimestralmente la percepción ciudadana sobre seguridad pública en las principales zonas urbanas del país, convirtiéndose en un referente para evaluar políticas públicas en la materia a nivel municipal y estatal.

¿Cómo ha evolucionado la reducción de delitos en Querétaro durante 2025?

La conglomeración urbana integrada por Querétaro, Corregidora y El Marqués representa un caso destacado en el análisis nacional. Las tres demarcaciones superan la media nacional en percepción de seguridad durante el periodo octubre-diciembre de 2025, evidenciando coordinación metropolitana en materia de seguridad pública que trasciende límites administrativos municipales.

Los delitos patrimoniales constituyeron el principal foco de reducción de delitos en Querétaro durante el año 2025. La disminución del 12 por ciento en robos refleja acciones preventivas en espacios públicos, comercios y viviendas que concentran históricamente la mayor incidencia delictiva en zonas urbanas del país según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El comportamiento del robo de vehículos merece atención particular. La reducción del 23 por ciento representa el descenso más significativo entre los indicadores monitoreados por la corporación municipal.

Este delito impacta directamente en la percepción de seguridad ciudadana y en la economía familiar, al representar pérdidas patrimoniales de alto valor para las víctimas.

La incidencia de homicidio doloso, considerado el delito de mayor impacto social, disminuyó 20 por ciento en el municipio de Querétaro durante el año 2025.

Si bien las cifras absolutas de este ilícito suelen ser menores en comparación con delitos patrimoniales, su reducción resulta significativa por tratarse del indicador más grave del espectro delictivo y el que mayor afectación genera en el tejido social.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene operativos permanentes en las siete delegaciones que integran la demarcación queretana.

El modelo de trabajo privilegia la prevención mediante patrullajes de proximidad, tecnología de videovigilancia y coordinación con instancias estatales y federales para el intercambio de inteligencia operativa.

Los datos de la ENSU del INEGI corresponden a encuestas aplicadas en hogares durante el periodo octubre-diciembre de 2025. El instituto evalúa percepción sobre seguridad, confianza en autoridades, victimización y características de la población objetivo en las principales zonas urbanas del país, generando información estadística que permite comparaciones temporales y geográficas sobre la situación de seguridad pública.

