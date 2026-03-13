Manzanillo, Colima, 13 de marzo de 2026. — El homicidio doloso en Colima registró una reducción anual del 26 por ciento, al pasar de un promedio diario de 2.3 víctimas en 2024 a 1.7 en 2025, según datos de la Estrategia Nacional de Seguridad presentados este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde la Sexta Región Naval en Manzanillo.

La mandataria vinculó los resultados con la continuidad del modelo de seguridad que arrancó en el sexenio anterior.

La entidad acumula además una baja del 27 por ciento en delitos de alto impacto, cuyo promedio diario pasó de 3.33 en noviembre de 2024 a 2.43 en febrero de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A nivel nacional, el gobierno federal reporta una disminución del 44 por ciento en homicidios dolosos en el país, con un promedio que pasó de 91.7 a 50.2 víctimas diarias al cierre de febrero pasado.

"Un gobierno que cree en su pueblo da resultados", afirmó Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina. La presidenta contrastó las cifras actuales con las de administraciones anteriores y señaló que el modelo basado en atención a las causas rompió la tendencia alcista que se mantenía desde 2006.

Despliegue de 4,452 elementos y casi 3 mil detenidos en Colima

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que en Colima operan 4,452 elementos entre efectivos y agentes de investigación federales.

Resultados del programa Sí al Desarme en Colima, donde se canjearon 58 armas de fuego de forma voluntaria Foto: Presidencia de la República.

Del 1 de octubre de 2024 al 10 de marzo de 2026, el operativo arrojó 2,790 personas detenidas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 4.5 toneladas de droga, 262 armas de fuego y 4,790 cartuchos.

García Harfuch precisó que con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, vigente desde julio de 2025, la incidencia de ese delito bajó 12.1 por ciento en Colima, con 93 carpetas de investigación abiertas y 24 casos de secuestro virtual atendidos hasta febrero pasado.

¿Qué acciones sociales complementan la estrategia de seguridad en Colima?

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Rocío Bárcena Molina, informó que el eje de Atención a las Causas ha brindado 39,206 servicios y trámites, con 26,120 visitas casa por casa.

Se instalaron 24 Comités de Paz y se recuperaron nueve espacios públicos en la entidad. Además, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz permitió el canje voluntario de 58 armas de fuego —35 cortas y 18 largas— por dinero en efectivo.

Como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, Bárcena Molina anunció la construcción de siete bachilleratos Margarita Maza en Colima, la ampliación de tres planteles tecnológicos y la creación de dos Centros Comunitarios México Imparable.

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva atribuyó los resultados a la coordinación sostenida entre el gobierno estatal y la federación en favor de los colimenses.