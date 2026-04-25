México, 25 de abril de 2026. —México enfrentará entre cinco y siete huracanes de categoría 3, 4 o 5 durante la temporada de ciclones tropicales 2026, de acuerdo con el pronóstico que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó el pasado 22 de abril en la Reunión Nacional de Protección Civil celebrada en Veracruz.

El reporte anticipa entre 29 y 36 sistemas tropicales en total para ambos litorales del país, con una actividad por arriba del promedio en el Pacífico mexicano y por debajo de la media en el Atlántico.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, detalló que el Océano Pacífico concentrará la mayor parte de los fenómenos intensos: se prevén entre cuatro y cinco huracanes mayores en esa cuenca, frente a uno o dos proyectados para el Atlántico.

El pronóstico del SMN no desglosa cuántos sistemas alcanzarán específicamente la categoría 5 — la más destructiva de la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora —, sino que los agrupa bajo la denominación de huracanes mayores.

La Comisión Nacional del Agua atribuyó la alta actividad esperada en el Pacífico a la transición hacia una fase cálida del fenómeno de El Niño.

Para el Pacífico, el SMN anticipa entre 18 y 21 sistemas tropicales: nueve o diez tormentas tropicales, cinco o seis huracanes de categoría 1 o 2, y los cuatro a cinco huracanes mayores ya mencionados.

Los estados con mayor exposición histórica son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y la península de Baja California. La temporada en este litoral arrancará oficialmente el 15 de mayo, dos semanas antes que en el Atlántico.

En la cuenca del Atlántico, que incluye el Golfo de México y el Mar Caribe, se proyectan entre 11 y 15 fenómenos: siete u ocho tormentas tropicales, tres a cinco huracanes categoría 1 o 2, y uno o dos huracanes mayores.

Vázquez Romaña explicó que aunque el Atlántico ha registrado anomalías positivas de temperatura en años recientes, la intensificación de los vientos alisios en el Caribe — efecto colateral del Pacífico cálido — limitará la formación de ciclones en esa región. Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas son las entidades que deben extremar precauciones.

Pronóstico independiente de la Universidad Estatal de Colorado

El equipo de la Universidad Estatal de Colorado, encabezado por el meteorólogo Phil Klotzbach, publicó su propio pronóstico el 9 de abril de 2026 con cifras ligeramente distintas para el Atlántico: 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos de categoría 3 o superior.

La proyección estadounidense atribuye el ajuste a la cizalladura del viento que El Niño suele generar sobre la cuenca atlántica, factor que dispersa la rotación de los sistemas en formación.

Klotzbach advirtió que las temperaturas del océano siguen siendo el factor decisivo. Durante 2025, tres huracanes — Erin, Humberto y Melissa — experimentaron intensificación explosiva hasta convertirse en sistemas categoría 5, pese a que las condiciones generales no eran las más favorables para su desarrollo.

¿Cuándo inicia y termina la temporada de huracanes 2026?

La temporada de ciclones tropicales 2026 comenzará el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Ambas concluirán el 30 de noviembre, con septiembre identificado como el mes de mayor actividad ciclónica en la cuenca atlántica.

La estadística histórica del SMN registra que entre 1964 y 2025 ingresaron al país 174 ciclones tropicales desde el Pacífico — un promedio de tres por año — y 120 desde el Atlántico, con dos anuales en promedio.

El pronóstico oficial llega en un contexto de creciente preocupación por la intensidad de los fenómenos recientes. La temporada 2025 cerró con cinco huracanes en el Atlántico, cuatro de ellos mayores, incluido Melissa, categoría 5, que devastó Jamaica en octubre del año pasado.