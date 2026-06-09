PAN Querétaro llevará agenda ambiental a los 18 municipios

Querétaro, 9 de junio de 2026.- El Partido Acción Nacional en Querétaro anunció que llevará mesas ambientales a los 18 municipios del estado, como parte de una estrategia para construir una agenda pública enfocada en medio ambiente, agua, energía, biodiversidad, desarrollo urbano sustentable y competitividad.

El anuncio fue realizado por Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, al nombrar a Luciano Quadri como Secretario de Acción Ambiental, cargo desde el cual se coordinarán los trabajos técnicos y ciudadanos para integrar propuestas ambientales rumbo a los próximos retos del estado.

“Cuidar Querétaro también es cuidar el medio ambiente”, afirmó Arango, al señalar que la agenda ambiental debe entenderse como un tema de calidad de vida, desarrollo económico y futuro para las familias queretanas.

El dirigente panista sostuvo que los gobiernos de Acción Nacional deben asumir el medio ambiente como una prioridad permanente y no como una moda política. En ese sentido, planteó que Querétaro requiere propuestas con sustento técnico y científico, además de participación ciudadana en cada región del estado.

La ruta anunciada por el PAN se suma a una discusión pública que en Querétaro ya ha incorporado temas como desarrollo sostenible y economía circular, áreas vinculadas con la competitividad, la reducción de impactos ambientales y el aprovechamiento responsable de recursos.

Martín Arango nombró a Luciano Quadri como Secretario de Acción Ambiental del PAN Querétaro.

“Queremos un equipo preparado, capacitado y comprometido con los retos del presente y del futuro. Los gobiernos de Acción Nacional saben que la agenda ambiental no es una moda y debe ir de la mano del desarrollo para garantizar competitividad y calidad de vida para las próximas décadas”, expresó Arango.

El dirigente estatal explicó que, con la integración de Luciano Quadri, iniciarán los trabajos de la agenda medioambiental mediante mesas en los 18 municipios, donde se buscará escuchar a ciudadanía, especialistas, sectores productivos, jóvenes, organizaciones ambientales y actores sociales interesados en aportar propuestas.

La intención, dijo, es construir una agenda desde el territorio y no solamente desde los escritorios, tomando en cuenta las necesidades particulares de cada municipio, desde zonas urbanas con crecimiento acelerado hasta regiones con vocación rural, turística o de conservación natural.

En ese contexto, la discusión ambiental también conecta con la planeación de largo plazo del estado, que ha sido presentada en otros momentos como parte de una estrategia de sostenibilidad ambiental y reducción de impactos asociados al crecimiento económico.

Arango también vinculó el tema ambiental con la política energética nacional. Criticó que el gobierno federal, encabezado por Morena, mantenga decisiones que, desde su perspectiva, frenan la transición hacia energías más limpias, competitivas y sostenibles.

El dirigente panista afirmó que las fallas en el suministro eléctrico no solo representan un problema ambiental, sino también económico, porque afectan a la industria, al comercio, a los emprendedores y a la vida cotidiana de las familias.

“Lo peor es que no han entendido que la energía no es solamente un tema ambiental, también es un tema económico, de competitividad y de generación de empleo; afecta directamente al bolsillo de las familias queretanas”, señaló.

De acuerdo con Arango, cuando falla la energía también se impacta la productividad y la operación de empresas, negocios y servicios, por lo que consideró necesario que Querétaro impulse una visión energética ligada a la competitividad y al desarrollo sustentable.

La postura del PAN ocurre en un escenario donde distintos sectores han señalado la necesidad de que las agendas políticas incorporen propuestas ambientales más concretas, como ocurrió con los llamados de activistas para impulsar una agenda ambiental para candidatos en Querétaro.

Por su parte, Luciano Quadri señaló que la Secretaría de Acción Ambiental trabajará sobre 10 ejes principales: prioridad de los asuntos medioambientales para el PAN, desarrollo estatal con equilibrio, transversalidad en las acciones públicas, conservación del patrimonio natural, seguimiento a agendas internacionales, promoción del turismo y ecoturismo, responsabilidad industrial, energía renovable, urbanismo sustentable, políticas hidráulicas y conservación de la biodiversidad.

El nuevo secretario afirmó que las mesas municipales permitirán recoger diagnósticos y propuestas locales para fortalecer una agenda ambiental que responda a los retos de Querétaro en materia de agua, crecimiento urbano, protección de áreas naturales, transición energética y aprovechamiento responsable de recursos.

Dentro de esos retos también se encuentra el ordenamiento del territorio, un tema que ha sido vinculado con la protección de recursos naturales y la gestión del crecimiento urbano, especialmente después de que Querétaro fue presentado como primer estado con instrumentos de ordenamiento ecológico.

El PAN estatal sostuvo que esta agenda formará parte de la construcción de equipos y propuestas para “Cuidar Querétaro”, una estrategia política con la que Acción Nacional busca posicionar temas de seguridad, desarrollo, competitividad y medio ambiente como prioridades para el futuro del estado.

La participación social será clave para que las mesas ambientales no se queden únicamente en diagnóstico, sino que permitan construir propuestas medibles en agua, energía limpia, biodiversidad, turismo sustentable, industria responsable y urbanismo ordenado.