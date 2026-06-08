Boris tocará tierra en Guerrero entre la tarde y la noche del 8 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene zona de prevención en Guerrero y Oaxaca por vientos, oleaje de hasta 5 metros y precipitaciones que podrían alcanzar los 250 milímetros.

Oleaje elevado y cielo nublado por la tormenta tropical Boris frente a la costa de Guerrero, cerca de Acapulco.

La tormenta tropical Boris se desplaza con lentitud frente a la costa de Guerrero, donde concentra su mayor potencial de lluvia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Acapulco, Guerrero, 8 de junio de 2026.- La tormenta tropical Boris avanza con lentitud frente a la costa de Guerrero y el Servicio Meteorológico Nacional prevé que toque tierra en esa entidad entre la tarde y la noche del 8 de junio, con lluvias torrenciales que mantienen en alerta al sur y el centro del país.

El sistema evolucionó de la depresión tropical Dos-E durante la madrugada y se convirtió en el segundo ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico, el primero que impactará directamente territorio mexicano.

En su reporte de mediodía, el Centro Nacional de Huracanes ubicó el centro de Boris a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el este-noreste de apenas 6 kilómetros por hora.

Esa lentitud es la mayor amenaza: cuanto más tiempo permanezca el meteoro frente a la costa, mayor será el volumen de agua acumulada. La Comisión Nacional del Agua pronostica precipitaciones de 150 a 250 milímetros en el oeste y la costa de Guerrero y en el oeste de Oaxaca, suficientes para detonar deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿A qué hora toca tierra Boris en Guerrero?

El pronóstico del SMN coloca el ingreso del centro de Boris sobre la costa guerrerense entre la tarde y la noche del 8 de junio. "Se pronostica que este sistema, durante esta tarde, impacte sobre el estado de Guerrero y va a mantener las condiciones favorables para tormentas con lluvias intensas a puntualmente torrenciales", señaló el organismo en un mensaje difundido en la madrugada. Tras el contacto con tierra se anticipa un debilitamiento rápido, hasta degradarse a remanentes postropicales el 9 de junio.

¿Qué estados afecta la tormenta Boris?

Guerrero concentra el mayor riesgo, seguido de Oaxaca. La circulación del sistema extiende lluvias intensas de 75 a 150 milímetros hacia Michoacán, Colima y zonas de Jalisco.

El SMN incluso prevé precipitaciones de 50 a 75 milímetros en el norte de Querétaro, además de Hidalgo y el Estado de México, señal de que la humedad alcanzará el centro del país. En el litoral guerrerense se esperan rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de hasta 5 metros.

Suspensión de clases y alerta roja en Acapulco

El puerto de Acapulco permanece bajo alerta roja por la cercanía del fenómeno. La Secretaría de Educación Pública suspendió clases en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña, mientras Protección Civil mantiene activa la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Las autoridades pidieron a la población resguardar documentos en bolsas impermeables, evitar caminos rurales y zonas serranas con riesgo de deslave, y atender cualquier instrucción de evacuación.

El panorama del Pacífico no se agota con Boris: un segundo sistema de baja presión frente a las costas de El Salvador conserva 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días, mientras en el mismo océano ya se formó la depresión tropical Tres-E, que las autoridades vigilan de cerca.

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