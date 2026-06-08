Boris tocará tierra en Guerrero entre la tarde y la noche del 8 de junio

Acapulco, Guerrero, 8 de junio de 2026.- La tormenta tropical Boris avanza con lentitud frente a la costa de Guerrero y el Servicio Meteorológico Nacional prevé que toque tierra en esa entidad entre la tarde y la noche del 8 de junio, con lluvias torrenciales que mantienen en alerta al sur y el centro del país.

El sistema evolucionó de la depresión tropical Dos-E durante la madrugada y se convirtió en el segundo ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico, el primero que impactará directamente territorio mexicano.

En su reporte de mediodía, el Centro Nacional de Huracanes ubicó el centro de Boris a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el este-noreste de apenas 6 kilómetros por hora.

Esa lentitud es la mayor amenaza: cuanto más tiempo permanezca el meteoro frente a la costa, mayor será el volumen de agua acumulada. La Comisión Nacional del Agua pronostica precipitaciones de 150 a 250 milímetros en el oeste y la costa de Guerrero y en el oeste de Oaxaca, suficientes para detonar deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿A qué hora toca tierra Boris en Guerrero?

El pronóstico del SMN coloca el ingreso del centro de Boris sobre la costa guerrerense entre la tarde y la noche del 8 de junio. "Se pronostica que este sistema, durante esta tarde, impacte sobre el estado de Guerrero y va a mantener las condiciones favorables para tormentas con lluvias intensas a puntualmente torrenciales", señaló el organismo en un mensaje difundido en la madrugada. Tras el contacto con tierra se anticipa un debilitamiento rápido, hasta degradarse a remanentes postropicales el 9 de junio.

¿Qué estados afecta la tormenta Boris?

Guerrero concentra el mayor riesgo, seguido de Oaxaca. La circulación del sistema extiende lluvias intensas de 75 a 150 milímetros hacia Michoacán, Colima y zonas de Jalisco.

El SMN incluso prevé precipitaciones de 50 a 75 milímetros en el norte de Querétaro, además de Hidalgo y el Estado de México, señal de que la humedad alcanzará el centro del país. En el litoral guerrerense se esperan rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de hasta 5 metros.

Suspensión de clases y alerta roja en Acapulco

El puerto de Acapulco permanece bajo alerta roja por la cercanía del fenómeno. La Secretaría de Educación Pública suspendió clases en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña, mientras Protección Civil mantiene activa la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Las autoridades pidieron a la población resguardar documentos en bolsas impermeables, evitar caminos rurales y zonas serranas con riesgo de deslave, y atender cualquier instrucción de evacuación.

El panorama del Pacífico no se agota con Boris: un segundo sistema de baja presión frente a las costas de El Salvador conserva 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días, mientras en el mismo océano ya se formó la depresión tropical Tres-E, que las autoridades vigilan de cerca.