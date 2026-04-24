Dos trabajadoras sordas del IMSS atienden en LSM a embarazada sorda de 32 semanas en CDMX

Miriam Bautista y Ana Karen Hernández intervinieron en el HGZ Troncoso para comunicar síntomas al equipo médico.

Trabajadoras del IMSS se comunican en Lengua de Señas Mexicana con derechohabiente embarazada en HGZ Troncoso

El Hospital General de Zona No. 2-A "Troncoso" del IMSS atendió a la derechohabiente embarazada tras la traducción en LSM.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 24, 2026
Mariana Torres García

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México, 24 de abril de 2026. — Dos trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que viven con discapacidad auditiva facilitaron la atención médica urgente de una derechohabiente sorda con 32 semanas de gestación en el Hospital General de Zona No. 2-A "Troncoso", en la Ciudad de México.

La paciente, identificada como Erika, llegó a la unidad con síntomas que requerían valoración inmediata, pero el equipo de salud enfrentó dificultades de comunicación hasta que ambas colaboradoras intervinieron con Lengua de Señas Mexicana (LSM) para traducir el cuadro clínico.

Las trabajadoras son Miriam Bautista Morales, auxiliar de limpieza con 15 años de servicio en el Instituto, y Ana Karen Hernández García, auxiliar administrativa con seis meses de antigüedad.

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Al detectar la barrera comunicacional, ambas se acercaron a la paciente, establecieron contacto en LSM y luego trasladaron la sintomatología al personal médico, lo que permitió que el equipo multidisciplinario del hospital activara el protocolo de atención urgente sin demora.

Derivado de la intervención, la derechohabiente recibió valoración clínica inmediata conforme a los lineamientos institucionales para casos obstétricos de ese periodo gestacional.

El IMSS informó que Erika se reporta estable y en buen estado de salud, resultado directo de la atención oportuna que se activó una vez resuelta la comunicación con el equipo médico.

En un comunicado, el Instituto destacó la acción de ambas trabajadoras como un ejemplo de los entornos laborales incluyentes que busca consolidar dentro de sus unidades.

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La política institucional de inclusión laboral del IMSS contempla la integración de personas con discapacidad en distintos puestos operativos y administrativos, aunque el Instituto no precisó cuántas de sus unidades hospitalarias cuentan con personal capacitado en LSM ni si existe un protocolo formal para activar traducción en casos de derechohabientes con discapacidad auditiva.

Miriam Bautista y Ana Karen Hernández coincidieron en que la comunicación accesible y el trabajo en equipo son determinantes para ofrecer atención oportuna a personas con discapacidad auditiva, sobre todo en situaciones clínicas complejas como la que se presentó con Erika.

El IMSS no informó si replicará protocolos específicos de traducción en LSM en otras unidades del país a partir de este caso.

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