Parque Bicentenario suma 28 mil visitantes en Semana Santa, 12% más que en 2025

Parque acuático y montaña rusa rehabilitada concentraron la afluencia durante el periodo vacacional en Querétaro.

Familias en juegos mecánicos del Parque Bicentenario durante Semana Santa en Querétaro

La montaña rusa rehabilitada concentró 5 mil 56 asistentes durante la Semana de Pascua en el Parque Bicentenario.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de abril de 2026. —El Parque Bicentenario cerró la Semana Santa con más de 28 mil visitantes, una cifra que supera en alrededor de 12 por ciento los 25 mil registrados en el mismo periodo de 2025 y que llega después de la rehabilitación que el municipio ejecutó en sus principales atracciones durante los primeros meses del año.

El recinto, ubicado en Santa Rosa Jáuregui, opera como el único espacio recreativo de gran formato del Municipio de Querétaro y concentró la afluencia familiar del periodo vacacional con saldo blanco en operativos de seguridad y protección civil.

El crecimiento de visitantes ocurre apenas dos semanas después de que el alcalde Felifer Macías reabriera la montaña rusa y ocho atracciones más del recinto, tras una rehabilitación con inversión municipal de 8 millones de pesos y certificación de seguridad.

La montaña rusa, que era una de las atracciones que llevaba años con operación intermitente, sumó 5 mil 56 asistentes durante la Semana de Pascua, en lo que se perfila como la atracción de mayor demanda del nuevo periodo de operación.

El parque acuático recibió a más de cuatro mil usuarios en esos mismos días. La afluencia conjunta de la Semana de Pascua superó los 10 mil visitantes, según las cifras del Municipio.

La administración no detalló el desglose por atracción del resto del periodo ni informó cuánto del aumento global corresponde directamente a las atracciones recién rehabilitadas frente a las que ya operaban en años anteriores.

Las cifras de 2026 quedan, sin embargo, por debajo de los 40 mil visitantes que el director del parque, Juan Pablo Cárdenas, había proyectado en abril de 2025 para el periodo del 11 de abril al 4 de mayo de ese año, cuando se vendía la pulsera de acceso total en 200 pesos.

El comparativo no es directo porque el periodo medido este año corresponde a Semana Santa y Pascua del 27 de marzo en adelante, mientras que la proyección del año pasado abarcaba un mes completo.

El Parque Bicentenario opera con una entrada general de 65 pesos, tarifa que se mantuvo durante la temporada vacacional. La rehabilitación reciente forma parte del plan que la administración municipal ha enmarcado dentro de la inversión en Santa Rosa Jáuregui, demarcación donde también se han ejecutado obras de recuperación de caminos y drenaje.

El Municipio no ha precisado el costo operativo mensual del parque tras la reapertura de las atracciones, ni si la mayor afluencia se traduce en sostenibilidad financiera del recinto, que en 2021 requería hasta un millón de pesos mensuales para mantenimiento.

El recinto operará su último fin de semana del periodo del viernes 17 al domingo 19 de abril, con todas las atracciones y el parque acuático abiertos al público.

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