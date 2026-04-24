México, 24 de abril de 2026. — Más de 6 mil 200 atenciones gratuitas acumula la Defensoría Pública Electoral (DPE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su primera década de operación, con una concentración del 60 por ciento en cuatro entidades del país: Oaxaca, con más del 30 por ciento del total, seguida por Chiapas, Veracruz y Yucatán.

El dato lo reveló el magistrado presidente de la Sala Superior, Gilberto Bátiz García, al explicar que la distribución geográfica responde a la composición pluricultural de esas comunidades y al rezago histórico que enfrentan para acceder a la justicia electoral.

La DPE se creó en 2016 con enfoque original en asuntos de alta relevancia para pueblos y comunidades indígenas. En 2023, ante lo que Bátiz García describió como la complejidad social del país, el servicio amplió su cobertura a todos los sectores históricamente discriminados, entre ellos personas privadas de la libertad, juventudes y personas adultas mayores.

La defensoría ofrece orientación, acompañamiento y representación sin costo en procesos donde la ciudadanía busca hacer valer sus derechos político-electorales.

El magistrado presidente sostuvo que la atención no debe medirse únicamente en términos cuantitativos y defendió el modelo de itinerancia del Tribunal como vehículo para acercar la justicia al territorio.

"Para nosotros la itinerancia refiere cercanía, cercanía para escuchar, pero sobre todo para comprender los contextos", expresó Bátiz García, quien destacó que este esquema busca construir un vínculo directo entre la institución y la ciudadanía que otorgue certeza al proceso electoral.

Como parte de esa estrategia, la Sala Superior realizó una visita reciente a Papantla, Veracruz, una de las regiones donde la DPE concentra mayor atención por la presencia de comunidades indígenas.

El TEPJF no precisó cuántas atenciones se han brindado específicamente en entidades fuera de las cuatro con mayor concentración ni el presupuesto anual destinado a la operación de la defensoría.

Bátiz García convocó a la ciudadanía a utilizar el micrositio de la Defensoría Pública Electoral disponible en el portal oficial del Tribunal y los canales de contacto por WhatsApp para determinar si un caso puede derivarse en un asunto de relevancia jurisdiccional.

El TEPJF no detalló si la itinerancia se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses ni si la DPE incorporará nuevos grupos vulnerables a su catálogo de atención.