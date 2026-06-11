Protección Civil SJR mantiene sin actualizar su pronóstico de lluvias en redes

La página oficial mantiene como publicación visible un aviso del 1 de junio, pese a las lluvias y tormentas previstas para San Juan del Río.

Página oficial de Protección Civil SJR en redes con una publicación visible del 1 de junio sobre la temporada de ciclones

La cuenta pública de Protección Civil SJR muestra como publicación visible un aviso del 1 de junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de junio de 2026.- La página oficial de Protección Civil SJR mantiene sin actualización visible su pronóstico meteorológico en redes sociales, pese a que el municipio enfrenta una semana marcada por lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas.

En una revisión a la cuenta pública de la dependencia municipal, la publicación más reciente visible sobre condiciones climáticas corresponde al 1 de junio, cuando inició la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, el Golfo de México y el Caribe. Desde entonces, la página no muestra una actualización diaria del pronóstico específico para San Juan del Río.

La omisión cobra relevancia porque el municipio ha registrado jornadas recientes con cielo nublado, humedad y probabilidad de lluvia. En temporadas previas, las precipitaciones ya han dejado afectaciones como árboles caídos y encharcamientos atendidos por las áreas municipales.

¿Por qué importa el pronóstico de Protección Civil SJR?

La información meteorológica de Protección Civil no cumple solo una función de comunicación institucional. En temporada de lluvias permite que familias, escuelas, comercios, automovilistas y comunidades con riesgo de escurrimientos tomen decisiones preventivas antes de una tormenta.

Un pronóstico actualizado puede anticipar cierres viales, acumulación de agua, caída de ramas, crecida de drenes, saturación de alcantarillas o riesgo para viviendas en zonas bajas.

Cuando la autoridad local no mantiene sus canales digitales al día, la población queda obligada a buscar información dispersa en fuentes estatales, nacionales o medios de comunicación.

San Juan del Río tiene antecedentes de atención preventiva por lluvias. En 2025, Protección Civil alertó sobre el posible aumento del caudal del río por escurrimientos y el desfogue de la presa San Ildefonso.

De cara a este año, el municipio reforzó el desazolve de drenes rumbo a la temporada 2026, con el monitoreo climático a cargo de la propia dependencia.

Alertas de lluvia en San Juan del Río requieren información constante

La actualización de redes oficiales se vuelve más necesaria cuando el pronóstico semanal contempla chubascos y tormentas eléctricas en distintos días.

La población no solo requiere saber si lloverá, sino en qué horario aumenta el riesgo, qué zonas podrían encharcarse y qué recomendaciones seguir antes, durante y después de la precipitación.

Protección Civil municipal tiene una función preventiva, no únicamente reactiva. Sus canales digitales deberían operar como herramienta de servicio público, sobre todo en temporada de lluvias, cuando un aviso oportuno reduce incidentes viales, daños materiales o llamadas de emergencia.

La última publicación visible, referida a ciclones tropicales, deja un vacío informativo local: advierte sobre una temporada general, pero no sustituye el seguimiento diario del clima en San Juan del Río ni las recomendaciones puntuales para colonias, comunidades y vialidades con riesgo recurrente.

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