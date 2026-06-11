El Verano de la Ciencia UAQ 2026 acerca a estudiantes a la investigación

La universidad integra a estudiantes de bachillerato, TSU y licenciatura a proyectos de investigación junto a docentes y doctorandos.

Estudiantes de la UAQ trabajan en un laboratorio durante el Verano de la Ciencia 2026 en Querétaro.

El Verano de la Ciencia 2026 integra a estudiantes de la UAQ a proyectos de investigación en laboratorios y centros de estudio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de junio de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) puso en marcha el Verano de la Ciencia 2026, un programa que integra a estudiantes de distintos niveles a proyectos de investigación dentro de la institución y que se desarrolla en modalidad presencial del 1 de junio al 31 de julio.

La iniciativa reúne al 20° Verano de Introducción a la Ciencia y al 25° Verano de la Ciencia, y permite a las y los participantes sumarse a un proyecto científico acompañados por estudiantes de doctorado o docentes investigadores.

El objetivo es que adquieran conocimientos, desarrollen habilidades especializadas y amplíen su visión sobre las áreas del conocimiento.

¿A quién está dirigido el Verano de la Ciencia UAQ?

El programa se dirige a estudiantes del último semestre de la Escuela de Bachilleres, en modalidad escolarizada y mixta, así como a preparatorias incorporadas, Técnico Superior Universitario y licenciaturas de la UAQ.

La participación se concreta en laboratorios, centros de estudio y espacios académicos de la propia universidad.

Registro y catálogo de proyectos

El registro al Verano de la Ciencia UAQ se realizó del 30 de abril al 24 de mayo de 2026, periodo en el que las y los aspirantes consultaron el catálogo de proyectos disponible desde el 30 de abril para elegir su área de interés. Los requisitos de postulación se difundieron en el sitio oficial de la SIIP.

La experiencia ofrece a las nuevas generaciones un primer contacto directo con la investigación, con la posibilidad de colaborar con personal académico de la institución durante las semanas que dura el programa.

Con un periodo de actividades que se extiende hasta el 31 de julio, el Verano de la Ciencia busca que las y los estudiantes fortalezcan competencias profesionales y obtengan herramientas para definir su rumbo académico a partir de la práctica científica.

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