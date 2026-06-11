El Verano de la Ciencia UAQ 2026 acerca a estudiantes a la investigación

Querétaro, 11 de junio de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) puso en marcha el Verano de la Ciencia 2026, un programa que integra a estudiantes de distintos niveles a proyectos de investigación dentro de la institución y que se desarrolla en modalidad presencial del 1 de junio al 31 de julio.
La iniciativa reúne al 20° Verano de Introducción a la Ciencia y al 25° Verano de la Ciencia, y permite a las y los participantes sumarse a un proyecto científico acompañados por estudiantes de doctorado o docentes investigadores.
El objetivo es que adquieran conocimientos, desarrollen habilidades especializadas y amplíen su visión sobre las áreas del conocimiento.
¿A quién está dirigido el Verano de la Ciencia UAQ?
El programa se dirige a estudiantes del último semestre de la Escuela de Bachilleres, en modalidad escolarizada y mixta, así como a preparatorias incorporadas, Técnico Superior Universitario y licenciaturas de la UAQ.
La participación se concreta en laboratorios, centros de estudio y espacios académicos de la propia universidad.
Registro y catálogo de proyectos
El registro al Verano de la Ciencia UAQ se realizó del 30 de abril al 24 de mayo de 2026, periodo en el que las y los aspirantes consultaron el catálogo de proyectos disponible desde el 30 de abril para elegir su área de interés. Los requisitos de postulación se difundieron en el sitio oficial de la SIIP.
La experiencia ofrece a las nuevas generaciones un primer contacto directo con la investigación, con la posibilidad de colaborar con personal académico de la institución durante las semanas que dura el programa.
Con un periodo de actividades que se extiende hasta el 31 de julio, el Verano de la Ciencia busca que las y los estudiantes fortalezcan competencias profesionales y obtengan herramientas para definir su rumbo académico a partir de la práctica científica.