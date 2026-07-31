Ciudad de México, 31 de julio de 2026.- Francisco Avelar suma más de 56 años de servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se ha convertido en pionero y referente del Departamento Clínico de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Orden, disciplina y talento son las tres características con las que directivos, colegas, alumnos y derechohabientes describen la trayectoria del doctor Francisco José Avelar Garnica, quien continúa recorriendo los pasillos del hospital y participando en la formación de nuevas generaciones de especialistas.

El médico nació en 1944 en Guadalajara, Jalisco, cerca del Hospicio Cabañas. Su primer acercamiento con la medicina ocurrió en una botica adquirida por su abuela y atendida posteriormente por sus padres.

Aquel negocio familiar también influyó en dos de sus tres hermanos, quienes eligieron ejercer la medicina.

“Sin duda alguna nos generó esa vocación de atender y servir independientemente del horario”, recordó el especialista al hablar de una botica que trabajaba de lunes a domingo y que se encontraba cerca de la antigua Plaza de Toros El Progreso.

Más de medio siglo en el CMN Siglo XXI

Francisco Avelar estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara entre 1962 y 1968. El 1 de marzo de 1970 ingresó al Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, donde ha trabajado de forma prácticamente ininterrumpida.

La única interrupción ocurrió durante algunos meses después del sismo de 1985, cuando fue reubicado junto con otros especialistas en el Centro Médico Nacional La Raza.

Durante 14 años se desempeñó como médico adscrito al Servicio de Radiología, que en esa época contaba únicamente con equipos de rayos X.

En 1984 aceptó la responsabilidad de encabezar el Departamento y continuar el legado de los radiólogos que considera sus maestros: Armando Cordera Pastor, Carlos Martínez Fabre y Alejo Rodríguez Moncada.

De acuerdo con el especialista, aquellos médicos promovían una preparación integral que incluía conocimientos de Pediatría, Ginecobstetricia, Oncología, Traumatología y Ortopedia.

De los rayos X a la digitalización

El doctor Avelar Garnica ha sido testigo directo de la transformación tecnológica de la Imagenología en el Seguro Social.

En 1977, el Hospital de Especialidades recibió su primer equipo de ultrasonido y, dos años después, incorporó el primer tomógrafo computado.

Actualmente, el Departamento Clínico de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica constituye un soporte fundamental para 33 especialidades de la UMAE, al proporcionar estudios que permiten emitir diagnósticos precisos y oportunos.

Bajo la conducción de Francisco Avelar, desde 1985 el servicio opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La productividad promedio alcanza los 400 pacientes diarios. De ese total, entre 120 y 140 estudios corresponden a personas hospitalizadas.

El Departamento también realiza alrededor de 60 resonancias magnéticas mensuales en apoyo a hospitales de la zona sur de la Ciudad de México y de entidades como Querétaro, Guerrero, Chiapas y Morelos.

Ha formado a más de 750 especialistas

Además de la atención médica, el Hospital de Especialidades funciona como hospital-escuela. Durante la gestión del doctor Avelar Garnica han egresado más de 750 especialistas.

Actualmente se encuentran en formación 97 residentes distribuidos entre los cuatro años de la especialidad.

El médico destacó que el Departamento fue pionero en la implementación de la digitalización de los estudios de Imagenología, proceso que modificó la manera en que se capturan, consultan, almacenan y comparten las imágenes médicas.

Además de los estudios diagnósticos, el personal efectúa procedimientos intervencionistas vasculares y no vasculares para apoyar a distintas especialidades.

Entre los casos que recuerda se encuentra la extracción de 37 piedras que obstruían la vía biliar de un paciente, así como procedimientos destinados a eliminar obstrucciones en arterias del cuello y vías urinarias.

“Me ha tocado vivir una evolución muy favorable y extraordinaria de la medicina. Me siento una persona útil todavía en este hospital”, expresó.

El especialista subrayó que se mantiene actualizado en el uso de medios de contraste, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética y procedimientos invasivos. Su trabajo en intervencionismo radiológico comenzó en 1974 y contribuyó a formar una escuela dentro de la institución.

Un jefe ejemplar para varias generaciones

El doctor Jorge Arellano Sotelo, médico radiólogo del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, ha colaborado con Francisco Avelar durante más de 30 años, desde que inició su residencia.

Arellano Sotelo lo describió como un jefe ejemplar, cuya jornada comienza desde las seis de la mañana y puede prolongarse hasta las cuatro o seis de la tarde.

“Me queda claro que tiene el águila tatuada en el pecho”, afirmó al destacar su compromiso con el Seguro Social.

El director médico de la UMAE, doctor Virgilio López Sámano, consideró que Avelar Garnica ha sido indispensable para conducir el tránsito de las placas radiográficas convencionales a los sistemas digitales.

También resaltó su capacidad para mantenerse actualizado y aportar soluciones ante casos complejos.

Después de más de cinco décadas de servicio, Francisco José Avelar Garnica continúa trabajando en el mismo hospital al que ingresó en 1970, formando especialistas y participando en la evolución de un área fundamental para la atención de miles de derechohabientes.