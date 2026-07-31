Exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos crecen 35% en 2026

Los envíos sumaron 501 mil 824 toneladas entre enero y abril, frente a 370 mil 551 del mismo periodo de 2025.

Trabajadora selecciona aguacates en una línea de empaque para exportación.

Personal de una empacadora inspecciona aguacates durante el proceso de selección.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 31, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 31 de julio de 2026.- Las exportaciones mexicanas de aguacate hacia Estados Unidos alcanzaron 501 mil 824 toneladas durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 35% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que las cifras, proporcionadas por la Secretaría de Economía, superaron las 370 mil 551 toneladas enviadas entre enero y abril de 2025.

La diferencia entre ambos periodos fue de 131 mil 273 toneladas adicionales de aguacate colocadas en el mercado estadounidense.

Exportaciones aumentaron 57% durante marzo

El mayor dinamismo se registró en marzo, cuando México exportó 148 mil 511 toneladas de aguacate a Estados Unidos.

Este volumen representó un incremento de 57% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con la información difundida por Agricultura con motivo del Día Internacional del Aguacate.

La dependencia atribuyó el crecimiento al trabajo conjunto de productores, empacadores, exportadores y autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, sanidad vegetal e inocuidad exigidos por el mercado internacional.

El aumento de los envíos también tiene impacto en las principales regiones productoras y exportadoras de Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nayarit.

Aguacate, segundo producto agroalimentario hacia EU

Durante 2025, el aguacate se colocó como el segundo producto agroalimentario mexicano con mayor valor de exportación hacia Estados Unidos.

Las ventas alcanzaron 3 mil 653 millones de dólares, equivalentes al 8.1% de todas las exportaciones agroalimentarias de México hacia ese mercado.

Agricultura señaló que el comportamiento de las exportaciones mantiene a México como uno de los principales abastecedores internacionales del fruto y fortalece la actividad económica de las zonas productoras.

La dependencia federal indicó que continuará impulsando acciones relacionadas con productividad, sanidad vegetal, innovación tecnológica y apertura de nuevos mercados para ampliar las oportunidades comerciales de las unidades de producción.

También destacó que el abastecimiento continuo dependerá del cumplimiento de los protocolos sanitarios y de calidad aplicables a la producción, selección, empaque y exportación del aguacate mexicano.

EN CIFRAS

  • 501 mil 824 toneladas exportadas entre enero y abril de 2026.
  • 35% de crecimiento frente al primer cuatrimestre de 2025.
  • 148 mil 511 toneladas enviadas solamente durante marzo.
  • 57% de aumento anual registrado en marzo.
  • 3 mil 653 millones de dólares en exportaciones durante 2025.
  • 8.1% de las ventas agroalimentarias mexicanas hacia Estados Unidos.
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