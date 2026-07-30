Ciudad de México, 30 de julio de 2026.— El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, asistió a la ceremonia oficial por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos de América, conmemorada cada 4 de julio.
El acto se desarrolló en la Embajada de Estados Unidos en México y fue encabezado por el embajador Ronald D. Johnson, quien dirigió un mensaje a los asistentes sobre la historia de libertad, innovación y colaboración de su país.
El embajador Ronald D. Johnson encabezó la ceremonia oficial por los 250 años de independencia de Estados Unidos en México. rotativo.com.mx
Durante su intervención, el diplomático refrendó los vínculos de amistad y cooperación que mantienen México y Estados Unidos, así como la importancia de conservar una relación basada en el desarrollo y el respeto mutuo.
La ceremonia incorporó un acto protocolario con banderas y elementos de honor de Estados Unidos. rotativo.com.mx
La ceremonia marcó el cierre del programa de la iniciativa Freedom 250, creada por la representación diplomática estadounidense para celebrar los valores democráticos, los ideales fundacionales de Estados Unidos y las alianzas construidas con México.
Mauricio Kuri González asistió a la conmemoración organizada por la representación diplomática estadounidense. rotativo.com.mx
El encuentro se realizó en un contexto en el que Kuri ha abordado públicamente la relevancia de la relación entre México y Estados Unidos, mientras que Querétaro ha sostenido acciones de cooperación con el FBI y programas de capacitación policial con agencias estadounidenses.
El gobernador de Querétaro participó en el encuentro diplomático realizado en la Ciudad de México. rotativo.com.mx
La iniciativa Freedom 250 también incluyó actividades relacionadas con educación, innovación, ciencia y colaboración internacional, como parte de la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense.