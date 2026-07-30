Mauricio Kuri asiste al festejo por 250 años de independencia de EE.UU.

El embajador Ronald D. Johnson destacó los vínculos de amistad, innovación y cooperación que unen a México y Estados Unidos.

Mauricio Kuri González conversa con invitados durante la ceremonia Freedom 250 en la Ciudad de México.
Mauricio Kuri convivió con representantes e invitados durante la celebración diplomática.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 30 de julio de 2026.— El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, asistió a la ceremonia oficial por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos de América, conmemorada cada 4 de julio.

El acto se desarrolló en la Embajada de Estados Unidos en México y fue encabezado por el embajador Ronald D. Johnson, quien dirigió un mensaje a los asistentes sobre la historia de libertad, innovación y colaboración de su país.

Ronald D. Johnson pronuncia un mensaje desde el podio de la Embajada de Estados Unidos durante la ceremonia por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.El embajador Ronald D. Johnson encabez\u00f3 la ceremonia oficial por los 250 a\u00f1os de independencia de Estados Unidos en M\u00e9xico. El embajador Ronald D. Johnson encabezó la ceremonia oficial por los 250 años de independencia de Estados Unidos en México. rotativo.com.mx

Durante su intervención, el diplomático refrendó los vínculos de amistad y cooperación que mantienen México y Estados Unidos, así como la importancia de conservar una relación basada en el desarrollo y el respeto mutuo.

Elementos uniformados participan en el protocolo de la ceremonia Freedom 250 ante invitados reunidos en la Embajada de Estados Unidos en M\u00e9xico. La ceremonia incorporó un acto protocolario con banderas y elementos de honor de Estados Unidos. rotativo.com.mx

La ceremonia marcó el cierre del programa de la iniciativa Freedom 250, creada por la representación diplomática estadounidense para celebrar los valores democráticos, los ideales fundacionales de Estados Unidos y las alianzas construidas con México.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez posa junto a otro asistente durante la ceremonia Freedom 250 en la Embajada de Estados Unidos en M\u00e9xico. Mauricio Kuri González asistió a la conmemoración organizada por la representación diplomática estadounidense. rotativo.com.mx

El encuentro se realizó en un contexto en el que Kuri ha abordado públicamente la relevancia de la relación entre México y Estados Unidos, mientras que Querétaro ha sostenido acciones de cooperación con el FBI y programas de capacitación policial con agencias estadounidenses.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez permanece entre los invitados a la ceremonia por el aniversario de la independencia de Estados Unidos. El gobernador de Querétaro participó en el encuentro diplomático realizado en la Ciudad de México. rotativo.com.mx

La iniciativa Freedom 250 también incluyó actividades relacionadas con educación, innovación, ciencia y colaboración internacional, como parte de la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense.

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