Puebla, 30 de julio de 2026.- Un menor de cinco años diagnosticado con hipoacusia congénita recibió exitosamente un implante coclear en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “Manuel Ávila Camacho” del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla.

El procedimiento busca ampliar las posibilidades del paciente para percibir sonidos y desarrollar habilidades de lenguaje mediante un proceso posterior de terapia especializada, lo que podrá favorecer su integración familiar, escolar y social.

La intervención forma parte del Programa de Implante Coclear de esta UMAE, que comenzó operaciones en enero de 2026 y acumula 12 procedimientos realizados a niñas y niños diagnosticados con hipoacusia congénita.

Implante estimula la vía auditiva

El doctor Rodrigo Estrada García, especialista en Otorrinolaringología y responsable del procedimiento, explicó que el implante coclear es una herramienta médica de alta especialidad destinada a pacientes con pérdida auditiva severa o profunda.

El dispositivo permite estimular directamente la vía auditiva y facilitar la percepción de sonidos. Sin embargo, la cirugía constituye una etapa del tratamiento, pues el desarrollo del lenguaje oral requiere seguimiento médico, calibración del equipo y terapia auditiva especializada.

De acuerdo con el especialista, este tipo de intervención puede transformar la calidad de vida de los pacientes al fortalecer sus capacidades de comunicación, autonomía e inclusión en los diferentes entornos en los que se desarrollan.

Atención temprana mejora los resultados

Estrada García indicó que los mejores resultados suelen obtenerse cuando la colocación del implante se realiza durante los primeros años de vida, particularmente antes de los dos años, periodo decisivo para la adquisición del lenguaje y otras habilidades comunicativas.

La detección tardía de la pérdida auditiva puede limitar el desarrollo del lenguaje oral y dificultar la interacción del menor dentro de la familia, la escuela y la comunidad.

Por esta razón, el especialista llamó a madres y padres de familia a solicitar el tamiz auditivo neonatal para todos los recién nacidos. Esta prueba permite identificar oportunamente posibles alteraciones de la audición y canalizar al paciente a estudios especializados.

El diagnóstico temprano, la valoración integral y el inicio oportuno del tratamiento son factores determinantes para que niñas y niños con hipoacusia alcancen mejores resultados auditivos, lingüísticos y sociales.