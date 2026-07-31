Municipio de Querétaro interviene 11 vialidades en la zona de Bernardo Quintana con boyas y cambios geométricos

Los trabajos incluyen Calzada de los Arcos, Hércules, Loma Dorada, Corregidora Norte, Constituyentes y Paseo de la Colina, entre otras vialidades de la zona.

Intervención vial con boyas y adecuaciones para peatones en la zona de Bernardo Quintana, Querétaro.

El municipio intervino 11 vialidades de la zona de Bernardo Quintana con boyas, hitos, ampliación de pasos peatonales y cambios geométricos que permanecerán después de concluir las obras del tren.

Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro realizó 11 intervenciones geométricas en vialidades de la zona donde se construye la obra federal del tren México-Querétaro en el bulevar Bernardo Quintana, y todas serán permanentes: quedarán en operación cuando los trabajos concluyan, confirmó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, en su conferencia de prensa de este viernes.

Las modificaciones consisten en la instalación de boyas e hitos para corregir radios de giro, ampliación de pasos peatonales y reconfiguraciones geométricas en los cruces.

Las vialidades intervenidas son Calzada de los Arcos, Hércules, Paseo de Loma Dorada, Paseo de la Constitución, Corregidora Norte, avenida Industrialización, calle Roncopollo, privada Cayetano, calle Manzano, avenida Constituyentes y Paseo de la Colina.

Entre las acciones más recientes, Ángeles destacó la reconfiguración del cruce de Constituyentes y Pasteur, donde se ampliaron los anchos de los pasos peatonales, se reconfiguraron los tiempos de los semáforos peatonales y se instalaron boyas para delimitar los radios de giro vehicular.

Se le preguntó por la frecuencia de accidentes en ese cruce antes de las intervenciones; Ángeles respondió que la estadística de hechos de tránsito la maneja la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y no contaba con el dato en ese momento.

En materia de pacificación de calles fuera del entorno de la obra, la Secretaría también avanza en dos puntos del primer cuadro. La intervención en el cruce de Pasteur y Zaragoza está en ejecución.

La de Ezequiel Montes y Zaragoza completó su piloto hace aproximadamente dos meses, y la licitación para la obra formal está en manos de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, con arranque previsto en lo que resta de este año.

Ángeles señaló que se trata de pacificaciones permanentes y que la instrucción del presidente municipal Felifer Macías es continuar avanzando en ese frente en coordinación con los colectivos de movilidad.

El municipio lleva meses incorporando estas medidas como parte de su estrategia de movilidad en torno a las obras del tren.

Las intervenciones geométricas en vialidades secundarias comenzaron desde el operativo anterior en la zona del Cerrito, donde la dependencia también aplicó ajustes en cruces peatonales y paraderos antes de que arrancara la construcción formal en Bernardo Quintana.

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