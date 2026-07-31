Querétaro, 31 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro realizó 11 intervenciones geométricas en vialidades de la zona donde se construye la obra federal del tren México-Querétaro en el bulevar Bernardo Quintana, y todas serán permanentes: quedarán en operación cuando los trabajos concluyan, confirmó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, en su conferencia de prensa de este viernes.
Las modificaciones consisten en la instalación de boyas e hitos para corregir radios de giro, ampliación de pasos peatonales y reconfiguraciones geométricas en los cruces.
Las vialidades intervenidas son Calzada de los Arcos, Hércules, Paseo de Loma Dorada, Paseo de la Constitución, Corregidora Norte, avenida Industrialización, calle Roncopollo, privada Cayetano, calle Manzano, avenida Constituyentes y Paseo de la Colina.
Entre las acciones más recientes, Ángeles destacó la reconfiguración del cruce de Constituyentes y Pasteur, donde se ampliaron los anchos de los pasos peatonales, se reconfiguraron los tiempos de los semáforos peatonales y se instalaron boyas para delimitar los radios de giro vehicular.
Se le preguntó por la frecuencia de accidentes en ese cruce antes de las intervenciones; Ángeles respondió que la estadística de hechos de tránsito la maneja la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y no contaba con el dato en ese momento.
En materia de pacificación de calles fuera del entorno de la obra, la Secretaría también avanza en dos puntos del primer cuadro. La intervención en el cruce de Pasteur y Zaragoza está en ejecución.
La de Ezequiel Montes y Zaragoza completó su piloto hace aproximadamente dos meses, y la licitación para la obra formal está en manos de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, con arranque previsto en lo que resta de este año.
Ángeles señaló que se trata de pacificaciones permanentes y que la instrucción del presidente municipal Felifer Macías es continuar avanzando en ese frente en coordinación con los colectivos de movilidad.
El municipio lleva meses incorporando estas medidas como parte de su estrategia de movilidad en torno a las obras del tren.
Las intervenciones geométricas en vialidades secundarias comenzaron desde el operativo anterior en la zona del Cerrito, donde la dependencia también aplicó ajustes en cruces peatonales y paraderos antes de que arrancara la construcción formal en Bernardo Quintana.