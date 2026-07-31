150 auxiliares viales trabajan en tres turnos durante la obra en Bernardo Quintana; reportan cerca de 8 incidentes menores por día

Los incidentes reportados son calentamientos de vehículos y percances menores; la Secretaría de Movilidad detecta y despeja las afectaciones desde un centro de monitoreo en tiempo real.

Auxiliar vial trabaja en el operativo implementado en Bernardo Quintana durante las obras del tren México-Querétaro.

Un total de 150 auxiliares viales trabaja en tres turnos durante el operativo implementado en Bernardo Quintana por las obras del tren México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- El operativo vial que el municipio de Querétaro mantiene en el bulevar Bernardo Quintana durante la construcción del tren México-Querétaro cuenta con 150 auxiliares viales distribuidos en tres turnos de ocho horas, informó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, en su conferencia de prensa de este viernes. El personal fue contratado exclusivamente por el periodo que dure la obra.

Ángeles precisó que las 150 personas cubren los tres turnos e incluyen márgenes para descansos, faltas y rotaciones. Desde el centro de mando de la Secretaría —equipado con las cámaras de videovigilancia del operativo— el personal detecta en tiempo real cualquier afectación en la vialidad y envía de inmediato a elementos de Guardia Vial o de la Policía de El Estado para despejar la zona.

En cuanto a la siniestralidad, el secretario reportó alrededor de ocho incidentes por turno a lo largo del día, en diferentes circunstancias: principalmente calentamientos de vehículos y pequeños percances sin consecuencias graves. "Ninguna grave", subrayó Ángeles al ser cuestionado por los reporteros.

En lo que respecta al trato hacia el personal, el funcionario reconoció que ha habido algunas agresiones verbales por parte de automovilistas, pero que ninguna ha pasado de ese nivel. Aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a tener empatía con los auxiliares viales. "Están haciendo su trabajo, es un trabajo de estar todo el día parado a rayo de sol", señaló el secretario.

En cuanto al salario de los auxiliares, la dependencia indicó durante la conferencia que el dato sería compartido de manera posterior por escrito. La cifra no está disponible en esta nota.

El dato contrasta con los operativos anteriores en la misma obra: cuando la construcción del tren México-Querétaro operaba en la zona del Cerrito sobre Prolongación Corregidora Norte, la Secretaría desplegó cerca de 90 servidores públicos en dos turnos, según reportó entonces la dependencia.

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