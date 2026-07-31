Querétaro, 31 de julio de 2026.- El operativo vial que el municipio de Querétaro mantiene en el bulevar Bernardo Quintana durante la construcción del tren México-Querétaro cuenta con 150 auxiliares viales distribuidos en tres turnos de ocho horas, informó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, en su conferencia de prensa de este viernes. El personal fue contratado exclusivamente por el periodo que dure la obra.
Ángeles precisó que las 150 personas cubren los tres turnos e incluyen márgenes para descansos, faltas y rotaciones. Desde el centro de mando de la Secretaría —equipado con las cámaras de videovigilancia del operativo— el personal detecta en tiempo real cualquier afectación en la vialidad y envía de inmediato a elementos de Guardia Vial o de la Policía de El Estado para despejar la zona.
En cuanto a la siniestralidad, el secretario reportó alrededor de ocho incidentes por turno a lo largo del día, en diferentes circunstancias: principalmente calentamientos de vehículos y pequeños percances sin consecuencias graves. "Ninguna grave", subrayó Ángeles al ser cuestionado por los reporteros.
En lo que respecta al trato hacia el personal, el funcionario reconoció que ha habido algunas agresiones verbales por parte de automovilistas, pero que ninguna ha pasado de ese nivel. Aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a tener empatía con los auxiliares viales. "Están haciendo su trabajo, es un trabajo de estar todo el día parado a rayo de sol", señaló el secretario.
En cuanto al salario de los auxiliares, la dependencia indicó durante la conferencia que el dato sería compartido de manera posterior por escrito. La cifra no está disponible en esta nota.
El dato contrasta con los operativos anteriores en la misma obra: cuando la construcción del tren México-Querétaro operaba en la zona del Cerrito sobre Prolongación Corregidora Norte, la Secretaría desplegó cerca de 90 servidores públicos en dos turnos, según reportó entonces la dependencia.