Detienen a cuatro en cateos Sinergia por delitos sexuales en Querétaro

La Fiscalía ejecutó cinco diligencias simultáneas en Querétaro y El Marqués por delitos sexuales, violencia familiar y de género.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito participan en cateos simultáneos de Sinergia en Querétaro.

Los cuatro detenidos tenían órdenes de aprehensión vigentes por investigaciones de violencia y delitos sexuales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó cinco cateos simultáneos en Querétaro y El Marqués, donde cumplimentó cuatro órdenes de aprehensión contra hombres requeridos por investigaciones de delitos sexuales, violencia familiar y violencia de género.

Las diligencias se realizaron durante la madrugada en domicilios de las colonias Azteca, San Antonio de la Punta, Felipe Carrillo Puerto y Colinas del Poniente, en la capital, además de un inmueble ubicado en El Marqués. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar con los procesos penales correspondientes.

Agentes de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito participan en cateos simult\u00e1neos de Sinergia en Quer\u00e9taro. Elementos estatales y federales resguardan un inmueble durante diligencias de cateo en Querétaro y El Marqués. rotativo.com.mx

¿Qué delitos investigan los cateos Sinergia Querétaro?

La operación formó parte de la estrategia Sinergia por Querétaro y estuvo dirigida a localizar a personas con mandamientos judiciales vigentes. De acuerdo con la información oficial, las carpetas que originaron los cateos están relacionadas con delitos sexuales, violencia familiar y violencia de género.

Personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito encabezaron las intervenciones en los inmuebles señalados por la autoridad. La Policía Estatal, las corporaciones municipales de Querétaro y El Marqués, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participaron en labores de seguridad perimetral y apoyo táctico.

Agentes de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito participan en cateos simult\u00e1neos de Sinergia en Quer\u00e9taro. Elementos estatales y federales resguardan un inmueble durante diligencias de cateo en Querétaro y El Marqués. rotativo.com.mx

El despliegue mantiene una línea operativa que ya había derivado en detenciones por violencia familiar y violencia de género en municipios de la zona metropolitana. También se suma a los ocho cateos realizados en colonias de la capital, donde se ejecutaron mandamientos vinculados con delitos de alto impacto.

Agentes de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito participan en cateos simult\u00e1neos de Sinergia en Quer\u00e9taro. Elementos estatales y federales resguardan un inmueble durante diligencias de cateo en Querétaro y El Marqués. rotativo.com.mx

¿Dónde fueron los cateos de Sinergia en Querétaro?

En el municipio de Querétaro, la Fiscalía intervino domicilios en Azteca, San Antonio de la Punta, Felipe Carrillo Puerto y Colinas del Poniente. En El Marqués, la diligencia se concentró en un inmueble señalado dentro de las investigaciones ministeriales.

La ejecución simultánea permitió que las órdenes judiciales se cumplimentaran en una sola jornada operativa, con presencia coordinada de corporaciones estatales, municipales y federales. En marzo, otros cinco cateos en Querétaro y El Marqués tuvieron un esquema de apoyo similar; semanas después, la autoridad reportó 11 cateos en tres municipios por investigaciones de violencia familiar y abuso sexual.

Agentes de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito participan en cateos simult\u00e1neos de Sinergia en Quer\u00e9taro. Elementos estatales y federales resguardan un inmueble durante diligencias de cateo en Querétaro y El Marqués. rotativo.com.mx

Con las detenciones, las cuatro personas quedaron bajo control de la autoridad judicial, instancia que definirá las siguientes etapas procesales dentro de las carpetas de investigación abiertas por los delitos señalados.

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