Caen tres por violencia familiar en cateos Sinergia en Querétaro

Tres mandamientos judiciales se cumplimentaron en Cerrito Colorado, Los Ángeles y Santa Rosa Jáuregui.

Personal ministerial ejecuta cateos simultáneos por violencia familiar en Querétaro y Corregidora bajo Sinergia

Tres personas con órdenes de aprehensión por violencia familiar y violencia de género quedaron a disposición de la autoridad judicial

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Tres órdenes de aprehensión vigentes por violencia familiar y violencia de género quedaron cumplimentadas este jueves tras la ejecución simultánea de cateos en los municipios de Querétaro y Corregidora.

La Fiscalía General del Estado encabezó las diligencias bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, con apoyo de corporaciones federales, estatales y municipales.

Los inmuebles intervenidos se ubican en la colonia Cerrito Colorado, en la capital queretana; la colonia Los Ángeles, en Corregidora; y en la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

La operación interinstitucional buscó garantizar la ejecución coordinada de las tres órdenes judiciales para evitar que alguno de los objetivos pudiera ser alertado durante el despliegue.

Personal ministerial ejecuta cateos simult\u00e1neos por violencia familiar en Quer\u00e9taro y Corregidora bajo Sinergia Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito encabezó los cateos simultáneos de Sinergia por Querétaro este jueves. rotativo.com.mx

La intervención se suma al ritmo sostenido de cateos que la dependencia mantiene en 2026. En un operativo similar del 22 de abril, la Fiscalía informó que entre enero y marzo había acumulado 625 cateos autorizados judicialmente con una eficacia del 97.9 por ciento.

Las diligencias de este jueves fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), con el respaldo del Ejército Mexicano, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Querétaro.

La violencia familiar se mantiene como uno de los delitos con mayor número de carpetas penales abiertas en la entidad: durante 2025, el Poder Judicial del Estado de Querétaro inició mil 151 expedientes por esta causa, según cifras presentadas en su momento por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica en las audiencias iniciales correspondientes.

Personal ministerial ejecuta cateos simult\u00e1neos por violencia familiar en Quer\u00e9taro y Corregidora bajo Sinergia Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito encabezó los cateos simultáneos de Sinergia por Querétaro este jueves. rotativo.com.mx

La Fiscalía no precisó la identidad ni el perfil de los imputados, ni detalló si las carpetas de investigación están relacionadas entre sí o corresponden a víctimas distintas.

Sinergia mantiene cadencia mensual de cateos por violencia familiar en Querétaro

El operativo de este jueves sigue el patrón que la Fiscalía ha consolidado durante el primer semestre de 2026: jornadas con tres o más cateos simultáneos en municipios distintos, ejecutadas con respaldo militar y policial conjunto, dirigidas principalmente a delitos con víctimas vulnerables.

En marzo pasado, ocho cateos simultáneos en colonias de Querétaro dejaron siete detenidos por violación, abuso sexual, violencia familiar y delitos contra la salud.

¿Qué es la estrategia Sinergia por Querétaro?

Sinergia por Querétaro es el esquema de coordinación interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado que integra al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones municipales para la ejecución conjunta de órdenes judiciales y cateos en los 18 municipios de la entidad.

El modelo de diligencias simultáneas en zonas geográficamente separadas reduce el margen de fuga entre los objetivos buscados.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información adicional sobre la programación de nuevas diligencias dentro de la estrategia ni sobre el avance procesal de las carpetas asociadas a las tres detenciones.

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