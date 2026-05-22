Caen tres por violencia familiar en cateos Sinergia en Querétaro

Querétaro, 22 de mayo de 2026. --- Tres órdenes de aprehensión vigentes por violencia familiar y violencia de género quedaron cumplimentadas este jueves tras la ejecución simultánea de cateos en los municipios de Querétaro y Corregidora.

La Fiscalía General del Estado encabezó las diligencias bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, con apoyo de corporaciones federales, estatales y municipales.

Los inmuebles intervenidos se ubican en la colonia Cerrito Colorado, en la capital queretana; la colonia Los Ángeles, en Corregidora; y en la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

La operación interinstitucional buscó garantizar la ejecución coordinada de las tres órdenes judiciales para evitar que alguno de los objetivos pudiera ser alertado durante el despliegue.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito encabezó los cateos simultáneos de Sinergia por Querétaro este jueves. rotativo.com.mx

La intervención se suma al ritmo sostenido de cateos que la dependencia mantiene en 2026. En un operativo similar del 22 de abril, la Fiscalía informó que entre enero y marzo había acumulado 625 cateos autorizados judicialmente con una eficacia del 97.9 por ciento.

Las diligencias de este jueves fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), con el respaldo del Ejército Mexicano, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Querétaro.

La violencia familiar se mantiene como uno de los delitos con mayor número de carpetas penales abiertas en la entidad: durante 2025, el Poder Judicial del Estado de Querétaro inició mil 151 expedientes por esta causa, según cifras presentadas en su momento por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica en las audiencias iniciales correspondientes.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito encabezó los cateos simultáneos de Sinergia por Querétaro este jueves. rotativo.com.mx

La Fiscalía no precisó la identidad ni el perfil de los imputados, ni detalló si las carpetas de investigación están relacionadas entre sí o corresponden a víctimas distintas.

Sinergia mantiene cadencia mensual de cateos por violencia familiar en Querétaro

El operativo de este jueves sigue el patrón que la Fiscalía ha consolidado durante el primer semestre de 2026: jornadas con tres o más cateos simultáneos en municipios distintos, ejecutadas con respaldo militar y policial conjunto, dirigidas principalmente a delitos con víctimas vulnerables.

En marzo pasado, ocho cateos simultáneos en colonias de Querétaro dejaron siete detenidos por violación, abuso sexual, violencia familiar y delitos contra la salud.

¿Qué es la estrategia Sinergia por Querétaro?

Sinergia por Querétaro es el esquema de coordinación interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado que integra al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones municipales para la ejecución conjunta de órdenes judiciales y cateos en los 18 municipios de la entidad.

El modelo de diligencias simultáneas en zonas geográficamente separadas reduce el margen de fuga entre los objetivos buscados.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información adicional sobre la programación de nuevas diligencias dentro de la estrategia ni sobre el avance procesal de las carpetas asociadas a las tres detenciones.