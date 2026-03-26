Querétaro, 26 de marzo de 2026. —Siete personas fueron detenidas este miércoles tras una operación simultánea de ocho cateos ejecutada por la Fiscalía General del Estado en colonias de la capital queretana.
Los imputados enfrentan cargos por violación, violación equiparada, abuso sexual, violencia familiar, delitos contra la salud y violencia de género, todos considerados delitos de alto impacto dentro de las carpetas de investigación que dieron origen a las órdenes judiciales.
Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecutó las diligencias con apoyo de fuerzas federales y municipales.
Las diligencias se realizaron de forma coordinada en Quintas del Marqués, Colinas de Menchaca, Nuevo Horizonte, La Loma, Huertas La Joya, El Sol, Independencia y San José El Alto —colonias dispersas en distintos puntos del municipio capital—, lo que implicó movilizar de manera simultánea a personal ministerial de la Policía de Investigación del Delito (PID), con respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal (POES) y corporaciones municipales.
Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecutó las diligencias con apoyo de fuerzas federales y municipales. rotativo.com.mx
La operación se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema de coordinación interinstitucional que la Fiscalía ha utilizado en distintas intervenciones de alto riesgo en la entidad. La ejecución simultánea de los cateos —en zonas geográficamente separadas— buscó reducir el margen de fuga entre los objetivos de las órdenes judiciales.
Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecutó las diligencias con apoyo de fuerzas federales y municipales. rotativo.com.mx
Siete órdenes judiciales cumplimentadas en un solo operativo en Querétaro
De las ocho direcciones intervenidas, siete resultaron en la detención de presuntos responsables. La Fiscalía indicó que los arrestos representan avances en el esclarecimiento de los hechos investigados, aunque no precisó si cada orden correspondía a un inmueble distinto ni si alguna diligencia resultó infructuosa.
Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecutó las diligencias con apoyo de fuerzas federales y municipales.
¿Qué delitos motivaron los cateos simultáneos en Querétaro?
Los presuntos responsables enfrentan imputaciones por violación, violación equiparada, abuso sexual, violencia familiar, delitos contra la salud y violencia de género. La diversidad de cargos sugiere que las siete carpetas son investigaciones independientes cuya coincidencia temporal respondió a una decisión operativa, no a un solo caso. La Fiscalía no detalló si los detenidos tienen vínculos entre sí ni cuántas víctimas están involucradas en el conjunto de expedientes.
Los siete detenidos serán presentados ante el juez de control correspondiente para la audiencia inicial de formulación de cargos, paso que determinará si son vinculados a proceso o liberados. Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer los nombres de los imputados.