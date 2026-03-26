Fiscalía ejecuta 8 cateos simultáneos y detiene a 7 en colonias de Querétaro

Policía de Investigación, Ejército y Guardia Nacional ejecutan órdenes judiciales en siete colonias de la capital.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito durante cateo simultáneo en colonia de Querétaro capital, operativo Sinergia por Querétaro 2026

Siete de los ocho cateos derivaron en la cumplimentación de órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de marzo de 2026. —Siete personas fueron detenidas este miércoles tras una operación simultánea de ocho cateos ejecutada por la Fiscalía General del Estado en colonias de la capital queretana.

Los imputados enfrentan cargos por violación, violación equiparada, abuso sexual, violencia familiar, delitos contra la salud y violencia de género, todos considerados delitos de alto impacto dentro de las carpetas de investigación que dieron origen a las órdenes judiciales.

Elementos de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito durante cateo simult\u00e1neo en colonia de Quer\u00e9taro capital, operativo Sinergia por Quer\u00e9taro 2026 Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecutó las diligencias con apoyo de fuerzas federales y municipales.

Las diligencias se realizaron de forma coordinada en Quintas del Marqués, Colinas de Menchaca, Nuevo Horizonte, La Loma, Huertas La Joya, El Sol, Independencia y San José El Alto —colonias dispersas en distintos puntos del municipio capital—, lo que implicó movilizar de manera simultánea a personal ministerial de la Policía de Investigación del Delito (PID), con respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal (POES) y corporaciones municipales.

Elementos de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito durante cateo simult\u00e1neo en colonia de Quer\u00e9taro capital, operativo Sinergia por Quer\u00e9taro 2026 Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecutó las diligencias con apoyo de fuerzas federales y municipales. rotativo.com.mx

La operación se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema de coordinación interinstitucional que la Fiscalía ha utilizado en distintas intervenciones de alto riesgo en la entidad. La ejecución simultánea de los cateos —en zonas geográficamente separadas— buscó reducir el margen de fuga entre los objetivos de las órdenes judiciales.

Elementos de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito durante cateo simult\u00e1neo en colonia de Quer\u00e9taro capital, operativo Sinergia por Quer\u00e9taro 2026 Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecutó las diligencias con apoyo de fuerzas federales y municipales. rotativo.com.mx

Siete órdenes judiciales cumplimentadas en un solo operativo en Querétaro

De las ocho direcciones intervenidas, siete resultaron en la detención de presuntos responsables. La Fiscalía indicó que los arrestos representan avances en el esclarecimiento de los hechos investigados, aunque no precisó si cada orden correspondía a un inmueble distinto ni si alguna diligencia resultó infructuosa.

Elementos de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito durante cateo simult\u00e1neo en colonia de Quer\u00e9taro capital, operativo Sinergia por Quer\u00e9taro 2026 Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecutó las diligencias con apoyo de fuerzas federales y municipales.

¿Qué delitos motivaron los cateos simultáneos en Querétaro?

Los presuntos responsables enfrentan imputaciones por violación, violación equiparada, abuso sexual, violencia familiar, delitos contra la salud y violencia de género. La diversidad de cargos sugiere que las siete carpetas son investigaciones independientes cuya coincidencia temporal respondió a una decisión operativa, no a un solo caso. La Fiscalía no detalló si los detenidos tienen vínculos entre sí ni cuántas víctimas están involucradas en el conjunto de expedientes.

Los siete detenidos serán presentados ante el juez de control correspondiente para la audiencia inicial de formulación de cargos, paso que determinará si son vinculados a proceso o liberados. Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer los nombres de los imputados.

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