Hallan tres cuerpos en jornada de búsqueda en Concordia, Sinaloa

Las Voces Sin Justicia trabajó con respaldo de la SSPC y la Fiscalía en el municipio sinaloense.

Jornada de búsqueda del colectivo Las Voces Sin Justicia con tres hallazgos positivos en Concordia, Sinaloa

Las Voces Sin Justicia, colectivo de familias buscadoras en Sinaloa, concretó la localización de tres cuerpos en Concordia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Sinaloa, 11 de mayo de 2026. — Tres cuerpos masculinos fueron localizados durante una jornada de búsqueda realizada por el colectivo Las Voces Sin Justicia el pasado 9 de mayo en una zona del municipio sinaloense de Concordia, según reportó el grupo de familias buscadoras.

Los trabajos se desarrollaron con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía estatal, además del uso de maquinaria especializada para remover terreno en el sitio donde se concretaron los tres hallazgos positivos, término con el que los colectivos refieren la localización de personas sin vida.

México contabiliza más de 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, según cifras citadas por colectivos de búsqueda como Desaparecidos Justicia, que documentan también más de 7 mil 500 fosas clandestinas y 14 mil restos óseos sin identificar en el país.

Jornada de b\u00fasqueda del colectivo Las Voces Sin Justicia con tres hallazgos positivos en Concordia, Sinaloa Las Voces Sin Justicia, colectivo de familias buscadoras en Sinaloa, concretó la localización de tres cuerpos en Concordia. rotativo.com.mx

Sinaloa figura entre los estados con mayor incidencia de desapariciones, situación que se agudizó tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa por la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, las brigadas no observaron prendas, tatuajes ni señas particulares visibles en los restos. Solo uno de los cuerpos presentaba un indicio: un collar de cuentas color café o ámbar con un dije tipo piedra o cuarzo.

Las familias buscadoras en México asumen en su mayoría la carga operativa de localizar a sus seres queridos, con apoyo institucional intermitente.

Los restos quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para los protocolos forenses correspondientes. El cotejo con la base genética del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es el siguiente paso para intentar establecer identidad, un proceso que en otros estados ha llegado a tomar meses por la saturación de las instancias periciales documentada en el informe de Amnistía Internacional sobre la crisis.

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