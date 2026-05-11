Hallan tres cuerpos en jornada de búsqueda en Concordia, Sinaloa

Sinaloa, 11 de mayo de 2026. — Tres cuerpos masculinos fueron localizados durante una jornada de búsqueda realizada por el colectivo Las Voces Sin Justicia el pasado 9 de mayo en una zona del municipio sinaloense de Concordia, según reportó el grupo de familias buscadoras.
Los trabajos se desarrollaron con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía estatal, además del uso de maquinaria especializada para remover terreno en el sitio donde se concretaron los tres hallazgos positivos, término con el que los colectivos refieren la localización de personas sin vida.
México contabiliza más de 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, según cifras citadas por colectivos de búsqueda como Desaparecidos Justicia, que documentan también más de 7 mil 500 fosas clandestinas y 14 mil restos óseos sin identificar en el país.
Las Voces Sin Justicia, colectivo de familias buscadoras en Sinaloa, concretó la localización de tres cuerpos en Concordia. rotativo.com.mx
Sinaloa figura entre los estados con mayor incidencia de desapariciones, situación que se agudizó tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa por la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024.
De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, las brigadas no observaron prendas, tatuajes ni señas particulares visibles en los restos. Solo uno de los cuerpos presentaba un indicio: un collar de cuentas color café o ámbar con un dije tipo piedra o cuarzo.
Las familias buscadoras en México asumen en su mayoría la carga operativa de localizar a sus seres queridos, con apoyo institucional intermitente.
Los restos quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para los protocolos forenses correspondientes. El cotejo con la base genética del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es el siguiente paso para intentar establecer identidad, un proceso que en otros estados ha llegado a tomar meses por la saturación de las instancias periciales documentada en el informe de Amnistía Internacional sobre la crisis.