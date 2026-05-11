Detienen a magistrada del Tribunal de Disciplina por no pagar tacos en San Marcos

La funcionaria intentó intimidar al personal del establecimiento con su cargo antes de ser esposada por la policía municipal.

Magistrada Martha Elba Dávila Pérez detenida por policía municipal durante la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes el 10 de mayo 2026.

El arresto ocurrió en la zona ferial sobre la calle Laureles, dentro del perímetro de la Feria Nacional de San Marcos.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 11, 2026
Mariana Torres García

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Aguascalientes, 11 de mayo de 2026. — Ciento veinte horas como magistrada del órgano que sanciona a jueces y magistrados por conducta indebida, frente a tres horas de arresto por presunto disturbio y resistencia a policías municipales.

Ese es el contraste que documenta el video viralizado desde la madrugada del domingo, en el que Martha Elba Dávila Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, aparece esposada al lado de su esposo, Alejandro Jorge García, director general de Monitoreo del Gobierno estatal, dentro del perímetro de la Feria Nacional de San Marcos.

La detención ocurrió en el puesto "Tacos Ramón", sobre la calle Laureles dentro del perímetro ferial. De acuerdo con el reporte oficial difundido por medios locales, la magistrada se negó a pagar la cuenta del consumo realizado e intentó utilizar su cargo para amedrentar al personal, según versión de empleados y testigos del establecimiento. Hasta el momento, el Tribunal de Disciplina Judicial no ha emitido postura institucional sobre el caso.

Policías municipales que patrullaban la zona acudieron al lugar para tratar de calmar el altercado. Tanto Dávila Pérez como su esposo, también litigante, terminaron forcejeando e insultando a los uniformados, según el reporte del corresponsal de La Jornada San Luis.

La pareja fue trasladada esposada a la Base Volcán, la instalación policiaca instalada dentro del perímetro de la feria. Un familiar acudió cerca de las 9:00 horas a pagar la multa correspondiente para liberarlos.

Quién es Martha Elba Dávila Pérez

La magistrada rindió protesta en agosto de 2025 tras las elecciones del Poder Judicial federal y forma parte del Tribunal de Disciplina Judicial creado a raíz de la reforma judicial impulsada en 2025.

Antes de ese cargo, fue magistrada de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado y profesora en temas de derechos humanos.

Cuenta con doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la CNDH.

El órgano que integra es el responsable directo de investigar, evaluar y sancionar a jueces, magistrados y personal judicial por conductas indebidas o faltas a la ética.

En su discurso de campaña, Dávila Pérez había planteado que el tribunal recibiría denuncias y abriría investigaciones de oficio contra operadores de justicia.

¿Qué sanción enfrenta la funcionaria?

Hasta el cierre de esta edición, el Tribunal de Disciplina Judicial no ha confirmado si abrirá procedimiento administrativo contra su propia integrante por el incidente.

El esposo de la magistrada, además del señalamiento por presunto disturbio, fue acusado de resistencia de particulares al intentar evitar el traslado a la patrulla.

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