Nodal presume cuarto de Inti en Houston y desata polémica con Ángela Aguilar

Cantante muestra habitación que Ángela Aguilar diseñó para Inti; usuarios aseguran que antes era el cuarto del perro.

Christian Nodal muestra el cuarto de Inti en su casa de Houston decorado por Ángela Aguilar

Christian Nodal, cantante de regional mexicano, durante una de sus presentaciones recientes en gira internacional.

Foto: Christian Nodal.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 11, 2026
Mariana Torres García

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México, 11 de mayo de 2026. — Una cuna con cobertor de la Virgen de Guadalupe, paredes con cactus, nubes colgantes en el techo y una cama con la palabra "Inti" en la cabecera.

Ese es el cuarto que Christian Nodal mostró en Instagram como el espacio que Ángela Aguilar decoró para su hija de un año y ocho meses en la residencia de Magnolia, Texas, a las afueras de Houston.

El video, publicado el viernes 9 de mayo, acumuló reacciones encontradas en menos de 48 horas: aplausos por el detalle, sospechas sobre la decoración y una contestación cortante desde el entorno de Cazzu, madre de la menor.

El intérprete de "Adiós amor" acompañó las imágenes con un texto donde se refiere a Inti como "su sol" y describe su regreso emocional desde la paternidad.

La habitación incluye baño privado con jacuzzi, vestidor con prendas infantiles, una pantalla frente a la cama y un cuadro con un sol rodeado de nopales, en alusión al significado quechua del nombre Inti.

Nodal y Aguilar mantienen pospuesta su boda religiosa desde abril por la inseguridad en Zacatecas.

La conversación dio un giro cuando usuarios de X y TikTok publicaron videos anteriores de la cuenta de Ángela Aguilar donde, aseguran, aparece el mismo espacio decorado para "El Gordo Aguilar", el pug de la cantante.

Cuentas comparativas señalaron coincidencias en sábanas, almohadones y angulación del cuarto. Ni Nodal ni Aguilar han confirmado o desmentido las acusaciones, aunque la hija de Pepe Aguilar reapareció en Instagram con un carrusel de imágenes acompañado únicamente de emojis de corazones, caballos y un ángel bebé, interpretado por seguidores como respaldo público al cantante.

Familia de Cazzu rompe el silencio y reabre la disputa legal

La hermana de Cazzu calificó la publicación como "manotazos de ahogado", una respuesta que reactivó la tensión latente desde 2024, cuando Nodal y la trapera argentina terminaron su relación. La pareja mantiene un proceso legal por manutención y convivencia que ha tenido múltiples capítulos públicos.

Inti vive principalmente en Argentina con su madre, quien actualmente realiza una gira por Estados Unidos con fechas programadas en Texas durante mayo, lo que alimentó las versiones de un posible reencuentro entre padre e hija.

¿Qué dicen los críticos sobre la decoración del cuarto?

El influencer Alberto Galván, conocido como "Perra de Cadena Gruesa", cuestionó que la decoración refleje más la estética artística de Nodal —cactus, desierto, simbología sonorense— que los gustos de una menor de dos años.

La discusión se cruzó con los reclamos sobre la distancia entre el cantante y su hija, sobre la cual Nodal ha hablado en entrevistas previas, incluida su conversación con Adela Micha donde describió a Aguilar como "puente" en su vínculo paterno.

La balacera que la pareja vivió en febrero pasado en Zacatecas, de la que Nodal habló en marzo, ya había marcado el calendario familiar del año.

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