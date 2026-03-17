Christian Nodal revela que se tiró al piso durante balacera en Zacatecas

El cantante y Ángela Aguilar quedaron en medio de un enfrentamiento entre policía estatal y civiles armados el 12 de febrero.

Christian Nodal durante su presentación en el Palenque de Texcoco donde habló sobre la balacera en Zacatecas

Christian Nodal ofreció declaraciones tras su show en el Palenque de Texcoco la madrugada del 15 de marzo.

Foto: FB/ Christian Nodal.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 17, 2026
Mariana Torres García

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México, 17 de marzo de 2026. —Christian Nodal habló por primera vez sobre el enfrentamiento armado que vivió junto a Ángela Aguilar el pasado 12 de febrero cerca del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas.

En declaraciones tras su presentación en el Palenque de Texcoco, el cantante reveló que tuvo que tirarse al piso mientras su esposa permanecía a su lado, y se dijo agradecido por estar vivo.

La pareja quedó atrapada en un fuego cruzado entre la policía estatal de Zacatecas y civiles armados sobre la carretera Federal 54, justo cuando salían del rancho rumbo al aeropuerto.

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó en su momento que el operativo derivó de la detención de cuatro personas, entre ellas un generador de violencia, y que el grupo delictivo reaccionó contra las autoridades. Ningún integrante de la familia ni de su equipo de trabajo resultó herido.

"Mi esposa tenía mucho miedo", compartió Nodal a Televisa Espectáculos la madrugada del 15 de marzo. "Me tocó tirarme al piso… simplemente mucho miedo y de estar a salvo. Los escoltas hicieron un gran trabajo", declaró sin entrar en más detalles sobre el incidente.

El intérprete reflexionó sobre la experiencia y la describió como un momento que reforzó su perspectiva de vida. Se mostró reservado sobre las circunstancias específicas del ataque, pero reconoció el papel de su equipo de seguridad privada durante el enfrentamiento.

Nodal y Ángela Aguilar se refugiaron en rancho de Pepe Aguilar

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Zacatecas en febrero, la reacción inmediata del equipo de seguridad fue regresar al rancho de Pepe Aguilar para resguardar a la pareja.

Horas después, las autoridades estatales los escoltaron hasta el aeropuerto de Zacatecas para que pudieran volar a la Ciudad de México y cumplir con compromisos profesionales.

El fiscal Camacho Osnaya explicó que el enfrentamiento se registró sobre la carretera Federal 54, en inmediaciones del rancho familiar, y que la pareja estuvo en el lugar por coincidencia al momento del operativo policial.

¿Qué ocurrió en la carretera Federal 54 de Zacatecas el 12 de febrero?

Según la versión oficial de la Fiscalía de Zacatecas, alrededor de las 5 de la tarde del 12 de febrero, elementos de la policía estatal realizaron la detención de cuatro personas vinculadas a un grupo delictivo sobre la carretera Federal 54.

Tras la intervención, integrantes del grupo abrieron fuego contra las fuerzas del orden. La familia Aguilar y Nodal se encontraban saliendo del rancho en ese momento y quedaron en medio de la balacera antes de lograr refugiarse.

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