Dagna Mata acusa impago y presiones para callar tras video "Un vals" de Nodal

La modelo revela contrato incompleto, 90 días sin pago y propuesta de silencio tras el escándalo del videoclip.

Dagna Mata, modelo del video Un vals de Christian Nodal, durante entrevista desde Madrid sobre polémica con Ángela Aguilar

Dagna Mata, modelo mexicana radicada en Madrid, durante entrevista en la que denunció impago y presiones para firmar silencio tras protagonizar "Un vals".

Foto: IG/Dagna Mata.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 17, 2026
Mariana Torres García

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México, 17 de abril de 2026. —"Firmé como extra, jamás me dijeron que sería la protagonista. Me enteré al ver el video ya editado". Con esa declaración a El Gordo y la Flaca, la modelo mexicana Dagna Mata abrió la trastienda contractual del videoclip "Un vals", de Christian Nodal, y convirtió un escándalo estético sobre parecidos físicos en una denuncia laboral con ribetes legales.

La joven radicada en Madrid asegura que grabó el clip en febrero, que han transcurrido 90 días sin recibir pago, y que tras estallar la polémica comenzaron a presionarla para firmar un documento de confidencialidad.

El conflicto arrancó el 9 de abril, cuando Nodal estrenó el sencillo acompañado de un audiovisual dirigido por Juan Antonio Barbazán. En cuestión de horas, los usuarios señalaron el parecido físico de Mata con dos figuras del entorno del cantante: Cazzu, madre de su hija Inti, y la propia Ángela Aguilar, su esposa desde julio de 2024.

La lectura dominante en redes fue que el casting no era accidente. Barbazán salió a defender lo contrario ante De Primera Mano: asumió la decisión como suya y de otro director, aseguró que Nodal no vio el material antes del estreno y ofreció disculpas públicas a Ángela Aguilar por la incomodidad generada.

Esa línea es relevante porque reubica la responsabilidad fuera del intérprete y lo deja como figura pasiva dentro de su propia producción, una lectura que él mismo reforzó al declarar en Instagram que no es "dueño" de su nombre, su imagen ni su música.

La declaración de Mata sobre su contrato incompleto agrega un ángulo que las versiones oficiales habían evitado. La modelo sostiene que el documento firmado la acreditaba como artista secundaria, no como protagonista, y que la producción no le anticipó el cambio de rol.

Frente a la hipótesis del casting estratégico, respondió que prefiere pensar que fue contratada por su trabajo y su trayectoria, aunque admite que la comparación siempre termina golpeando a las mujeres de la industria.

El incumplimiento del pago, según su propia versión, derivó en la búsqueda de asesoría legal, aunque hasta el momento no ha confirmado públicamente si interpuso alguna demanda formal contra la producción o contra JG Music, la empresa que, según Barbazán, aprobó el proyecto junto al padre del cantante, Jaime González.

El capítulo más delicado llegó con la revelación sobre las presiones posteriores al escándalo. Mata relató que le solicitaron firmar un contrato para impedirle publicar o declarar sobre la situación, una figura que en la industria audiovisual funciona como acuerdo de confidencialidad tardío, solicitado después de que el daño reputacional ya ocurrió.

La modelo dijo a la cadena Telemundo que rechazó la propuesta: "Me parece que si alguien se quiere aprovechar de tu trabajo, ya no estamos como para quedarnos callados tampoco".

Cuánto durará esa postura sin contragolpe desde la producción es la pregunta abierta que ninguna de las partes ha respondido.

La familia Aguilar intervino el 15 de abril con un comunicado emitido desde la cuenta oficial de Instagram compartida por Pepe Aguilar y sus hijos.

El documento, firmado por Prensa Los Aguilar, buscó blindar a Ángela Aguilar y desmontar las versiones que la situaban en el centro del conflicto.

"Cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carece de sustento", consignó el texto, que también pidió a los medios verificar la información antes de difundirla.

Ángela Aguilar dio "me gusta" a la publicación, gesto que funcionó como ratificación sin necesidad de pronunciamiento propio, y eliminó referencias al clip en sus perfiles digitales.

En una cobertura previa, Rotativo documentó que la boda religiosa entre Nodal y Aguilar, prevista para mayo, fue pospuesta de manera indefinida por motivos de seguridad que el propio cantante atribuyó al enfrentamiento armado del 12 de febrero en Zacatecas.

El caso expone tres dimensiones que suelen operar por separado en la cobertura de espectáculos y que aquí colapsan en un mismo sencillo.

Primero, la dimensión laboral: una trabajadora de la industria denuncia impago y presiones de silencio, un patrón que ella misma ubica como extendido en el medio y que dijo pretende visibilizar.

Segundo, la dimensión simbólica: las comparaciones físicas entre Mata, Cazzu y Ángela Aguilar dispararon un debate sobre el uso de la imagen femenina como mensaje dentro de la narrativa pública de una pareja que, como documentó Rotativo en julio de 2024, se casó por lo civil en la Hacienda San Gabriel.

Tercero, la dimensión corporativa: el deslinde de Nodal respecto al casting coloca la responsabilidad en la productora y abre preguntas sobre quién decide, en la práctica, el contenido audiovisual que circula bajo su nombre.

Ni Christian Nodal ni su equipo han respondido al reclamo específico de Dagna Mata sobre el impago. Tampoco se ha dado a conocer postura pública de JG Music sobre las presiones denunciadas por la modelo para firmar un acuerdo de silencio.

La modelo mantiene activa la conversación desde Madrid y anunció que no está dispuesta a quedarse callada mientras se resuelve su situación contractual.

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