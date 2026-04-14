México, 14 de abril de 2026. — Christian Nodal confirmó que la boda religiosa con Ángela Aguilar prevista para mayo en Zacatecas queda pospuesta de manera indefinida debido a la inseguridad que atraviesa el país.

El sonorense dio la primicia durante una entrevista con Telemicro en República Dominicana, donde se encuentra de gira, y vinculó la decisión directamente con el enfrentamiento armado que él y su esposa presenciaron el 12 de febrero pasado sobre la carretera federal 54, en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar.

La ceremonia no tiene nueva fecha. La pareja continúa casada por lo civil desde julio de 2024, por lo que el aplazamiento afecta únicamente al festejo religioso.

"Habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, lo estamos posponiendo por la situación como está México", declaró el cantante al medio dominicano. El intérprete de regional mexicano también recordó el incidente de febrero con una frase que replicaron distintos portales: "hace poquito casi me explota en el carro".

El propio Nodal ya había abordado el episodio semanas atrás tras su presentación en el Palenque de Texcoco, donde reveló que tuvo que tirarse al piso mientras su esposa permanecía a su lado. En esa ocasión se limitó a describir los hechos; ahora confirmó que tienen consecuencias directas sobre sus planes personales.

El contexto del tiroteo de febrero aporta la dimensión del riesgo. La Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) ejecutaba un operativo sobre la carretera federal 54, a la altura de Villanueva, que derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas Flavio Alberto "N", alias "El Braca".

Tras la captura, integrantes del grupo abrieron fuego contra las fuerzas del orden con disparos y explosivos. La familia Aguilar y Nodal salían en ese momento del rancho rumbo al aeropuerto y quedaron en medio del fuego cruzado.

Ningún integrante de la pareja ni de su equipo resultó herido, y elementos de seguridad los escoltaron hasta el aeródromo para garantizar su salida.

La boda que se suspende y lo que queda en agenda

La ceremonia religiosa era uno de los eventos más esperados del año dentro del regional mexicano. Nodal y Aguilar se casaron por lo civil el 24 de julio de 2024 en Morelos, apenas semanas después de que el cantante terminara su relación con Cazzu, madre de su hija Inti.

Desde entonces, la pareja anticipó públicamente que celebraría una boda por la iglesia en mayo de 2026 en Zacatecas, tierra de Pepe Aguilar, suegro del sonorense.

La fecha coincidía además con el lanzamiento previsto del nuevo álbum del cantante, detalle por el que el entrevistador dominicano lo interrogó. Nodal aclaró que ese calendario ya no aplica y que no hay fecha sustituta en el horizonte.

En la misma entrevista, el cantante dedicó tiempo a expresar su cariño hacia Aguilar. "Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel", declaró. El mensaje busca cerrar versiones alternas que habían circulado en redes sociales sobre supuestas tensiones internas.

Por ahora, ambos artistas se enfocan en sus proyectos: Nodal continúa su gira internacional y Ángela Aguilar prioriza su agenda musical antes de retomar la planeación del altar.

La postergación reabre una conversación que excede al matrimonio de dos celebridades: la violencia en Zacatecas y la forma en que afecta incluso a familias con recursos, seguridad privada y visibilidad mediática.

Desde hace años, la entidad figura entre las más golpeadas por la disputa entre grupos criminales, con saldos que se documentan en reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La decisión de Nodal y Aguilar de suspender el festejo no cambia ese panorama, pero sí lo coloca en la agenda pública bajo una luz distinta a la de las estadísticas oficiales.