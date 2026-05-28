Ciudad de México, 28 de mayo de 2026.- La colaboración con un gobierno extranjero en materia de seguridad debe operar con límites claros y sin injerencia, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum al explicar la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo antinarcóticos en Chihuahua.

"Todos los mexicanos debemos tener muy claro la colaboración, la coordinación con un gobierno extranjero, pero con límites que tienen que ver con que no haya injerencia", afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria rechazó que la indagatoria contra la gobernadora panista Maru Campos responda a una persecución política. "No, no tiene nada que ver con un asunto político, sino con un asunto de soberanía de quién decide en nuestro País, cómo se decide y garantizar que en México decidamos los mexicanos", respondió ante las acusaciones del Partido Acción Nacional.

Soberanía como eje del caso

El expediente deriva de un operativo en la sierra del municipio de Morelos, Chihuahua, en el que murieron dos agentes de Estados Unidos junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

La FGR investiga por qué participaron extranjeros sin la acreditación que exige el protocolo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de seguridad.

Sheinbaum recordó que su gobierno ha desmantelado más de 2,350 laboratorios clandestinos y negó cualquier intención de frenar esas acciones. La presidenta insistió en que el punto a esclarecer es la presencia de personal extranjero en territorio nacional, no el combate al narcotráfico.

La gobernadora acudió un día antes a las oficinas de la FGR en la Ciudad de México, pero no rindió declaración como testigo. Campos entregó un escrito en el que objetó la legalidad del citatorio y acusó que se le pretende "fabricar un caso". Su abogado, Roberto Gil Zuarth, confirmó que la mandataria estatal no se sometió a la diligencia.

Fichas rojas e intervención electoral

Cuestionada sobre las fichas rojas de Interpol y los exfuncionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos la acusación Rocha Moya, la presidenta respondió de manera escueta: "Que lo informe la fiscalía".

En la misma conferencia, Sheinbaum reconoció que existe un riesgo de injerencia externa en los próximos comicios. "Sí, sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México", advirtió, al defender la necesidad de proteger los procesos electorales frente a financiamiento o propaganda del exterior.

El caso seguirá su curso en la FGR, que mantiene abiertas las carpetas de investigación, mientras el debate sobre la intervención extranjera escala al Senado con una iniciativa para anular elecciones donde se compruebe injerencia.