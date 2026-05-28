Ciudad de México, 28 de mayo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existe un riesgo de intervención extranjera en las elecciones federales de 2027, al ser cuestionada de manera directa sobre el tema durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Sí, sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México", respondió la mandataria, en una postura que enmarcó dentro de la defensa de la soberanía nacional.

La declaración llegó luego de que la Cámara de Diputados avalara esta semana una modificación al artículo 41 constitucional que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.

El texto plantea que un comicio podrá anularse cuando exista una intervención externa grave, dolosa y determinante en el resultado.

El debate retoma un terreno espinoso para el Ejecutivo, luego de que meses atrás una reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional fuera rechazada en San Lázaro.

Estados Unidos en la mira

Sobre la relación con el vecino del norte, la presidenta marcó distancia con un mensaje frontal. "En muchas ocasiones cuando ha habido elecciones en Estados Unidos han querido utilizar a México para la elección, lo dijimos una vez y lo volvemos a decir: nosotros no somos piñata de nadie, cada quien a sus asuntos", advirtió, en un periodo de tensión en la relación bilateral.

La mandataria sostuvo que detrás de las campañas contra su gobierno se ubican políticos del pasado que buscan volver al poder para beneficio propio, un señalamiento que ha repetido en semanas recientes al hablar de la oposición.

¿Cómo se probará la injerencia?

Sheinbaum admitió que el principal desafío está en la ley secundaria, que deberá fijar criterios claros para acreditar una intervención y cerrar el paso a lecturas discrecionales.

"El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección, y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara", explicó.

Para respaldar el argumento, citó antecedentes de financiamiento externo en la política nacional. "Ha habido financiamientos desde fuera, se demostró en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada que apoyaban a un candidato o candidata", declaró.

La presidenta rechazó las críticas de la oposición, que advierte que la norma podría convertirse en un mecanismo para conservar el poder o judicializar futuros procesos.

El dictamen pasa ahora al Senado, donde se definirán los alcances de una causal que, de aprobarse, regiría por primera vez un comicio federal en 2027.