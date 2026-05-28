San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.- Canacintra San Juan del Río concretó dos reconocimientos en una sola ceremonia: obtuvo la certificación ISO 9001 y entregó el distintivo anticorrupción a 28 empresas socias, con más de 2 mil colaboradores capacitados en integridad y cumplimiento.
El presidente del organismo, Víctor Hugo Rodríguez López, confirmó que la certificación coloca a la delegación entre las tres únicas del país, de un total de 76, que cumplen con la norma internacional de calidad.
La entrega del distintivo anticorrupción estuvo a cargo de Jorge Sánchez Martínez, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, encabezó la ceremonia de entrega de la certificación ISO 9001. rotativo.com.mx
"Significa fortalecer nuestros procesos, elevar nuestros estándares y consolidar la confianza de nuestra comunidad industrial", expresó Rodríguez López respecto del ISO 9001:2015.
Respaldo del gobierno municipal
Al evento acudió el síndico José Francisco Landeras Layseca, en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia, con un mensaje de respaldo a las certificaciones obtenidas por la cámara. El representante municipal planteó que la competencia entre empresas dejó de medirse solo por su productividad.
Más de 2 mil colaboradores capacitados en integridad. rotativo.com.mx
"Hoy las empresas no solamente compiten por productividad o crecimiento, también compiten por confianza, credibilidad, responsabilidad social", señaló Landeras Layseca.
El síndico afirmó que la adopción de prácticas de integridad protege a trabajadores, clientes y a la sociedad. "Representan un compromiso real con la ética, la legalidad y las mejores prácticas", agregó respecto del distintivo anticorrupción entregado a las empresas.
Más de 2 mil colaboradores capacitados en integridad. rotativo.com.mx
La ruta anticorrupción en el estado
Sánchez Martínez afirmó que Querétaro es la única entidad del país que ha capacitado en la materia al 100% de sus municipios. San Juan del Río recibió en febrero su certificación municipal tras capacitar a la totalidad de sus servidores públicos.
La delegación acumuló por quinto año consecutivo el distintivo Entidad Promotora de Responsabilidad Social, junto con los reconocimientos Sin Brecha, Entorno Laboral Saludable y el distintivo Hecho en México otorgado por la Secretaría de Economía.