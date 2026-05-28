Canacintra San Juan del Río logra certificación ISO 9001 y distintivo anticorrupción

La cámara empresarial concretó dos reconocimientos en la misma ceremonia y sumó el respaldo del gobierno municipal de San Juan del Río.

Víctor Hugo Rodríguez López y Jorge Sánchez Martínez durante la ceremonia de certificación de Canacintra San Juan del Río.

Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, encabezó la ceremonia de entrega de la certificación ISO 9001.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.- Canacintra San Juan del Río concretó dos reconocimientos en una sola ceremonia: obtuvo la certificación ISO 9001 y entregó el distintivo anticorrupción a 28 empresas socias, con más de 2 mil colaboradores capacitados en integridad y cumplimiento.

El presidente del organismo, Víctor Hugo Rodríguez López, confirmó que la certificación coloca a la delegación entre las tres únicas del país, de un total de 76, que cumplen con la norma internacional de calidad.

La entrega del distintivo anticorrupción estuvo a cargo de Jorge Sánchez Martínez, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

V\u00edctor Hugo Rodr\u00edguez L\u00f3pez y Jorge S\u00e1nchez Mart\u00ednez durante la ceremonia de certificaci\u00f3n de Canacintra San Juan del R\u00edo. Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, encabezó la ceremonia de entrega de la certificación ISO 9001. rotativo.com.mx

"Significa fortalecer nuestros procesos, elevar nuestros estándares y consolidar la confianza de nuestra comunidad industrial", expresó Rodríguez López respecto del ISO 9001:2015.

Respaldo del gobierno municipal

Al evento acudió el síndico José Francisco Landeras Layseca, en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia, con un mensaje de respaldo a las certificaciones obtenidas por la cámara. El representante municipal planteó que la competencia entre empresas dejó de medirse solo por su productividad.

V\u00edctor Hugo Rodr\u00edguez L\u00f3pez y Jorge S\u00e1nchez Mart\u00ednez durante la ceremonia de certificaci\u00f3n de Canacintra San Juan del R\u00edo. Más de 2 mil colaboradores capacitados en integridad. rotativo.com.mx

"Hoy las empresas no solamente compiten por productividad o crecimiento, también compiten por confianza, credibilidad, responsabilidad social", señaló Landeras Layseca.

El síndico afirmó que la adopción de prácticas de integridad protege a trabajadores, clientes y a la sociedad. "Representan un compromiso real con la ética, la legalidad y las mejores prácticas", agregó respecto del distintivo anticorrupción entregado a las empresas.


V\u00edctor Hugo Rodr\u00edguez L\u00f3pez y Jorge S\u00e1nchez Mart\u00ednez durante la ceremonia de certificaci\u00f3n de Canacintra San Juan del R\u00edo. Más de 2 mil colaboradores capacitados en integridad. rotativo.com.mx

La ruta anticorrupción en el estado

Sánchez Martínez afirmó que Querétaro es la única entidad del país que ha capacitado en la materia al 100% de sus municipios. San Juan del Río recibió en febrero su certificación municipal tras capacitar a la totalidad de sus servidores públicos.

La delegación acumuló por quinto año consecutivo el distintivo Entidad Promotora de Responsabilidad Social, junto con los reconocimientos Sin Brecha, Entorno Laboral Saludable y el distintivo Hecho en México otorgado por la Secretaría de Economía.

gobierno canacintra empresas industria

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