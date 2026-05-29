Dorantes acusa que MORENA legisla "con las patas" y daña a las familias

El senador por Querétaro acusó al oficialismo de aprobar parches legislativos que alejan inversiones y golpean la economía familiar.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri en tribuna del Senado durante la sesión extraordinaria sobre reformas electorales y judiciales.

El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, intervino en la sesión extraordinaria del Senado de la República.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 29 de mayo de 2026.- El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, acusó al régimen de MORENA de mantener al país en una "democracia en permanente obra negra" tras las 22 reformas constitucionales aprobadas en los últimos dos años, que a su juicio golpean la economía de las familias sin resolver los problemas de fondo.

El legislador panista lanzó el señalamiento durante la sesión extraordinaria en la que el oficialismo avaló la llamada "reforma de la reforma judicial", la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y un decreto que introduce una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Para Dorantes, el único objetivo del paquete fue poner parches a errores legislativos previos con tal de mantener y centralizar el poder.

Sobre la corrección a la reforma judicial, sostuvo que el ajuste no atiende los daños que el propio modelo provocó en la impartición de justicia, una incertidumbre que, dijo, aleja inversiones y ya repercute en los hogares del país.

"El problema nunca fue el calendario. El problema es que esta reforma está afectando la economía de millones de familias mexicanas y hoy están parchando una reforma que le ha hecho mucho daño a nuestro país. Y hoy, otra vez, regresamos a esta tribuna a corregir lo que apenas se aprobó en el 2025. Pero esto no pasaría si no se la pasaran proponiendo reformas hechas, y perdónenme la expresión, con las patas. Si hoy buscan corregir la elección judicial, es porque el modelo hecho en el 2024 dejó grandes y graves problemas evidentes", afirmó.

¿Filtros opcionales contra el crimen?

En cuanto a la verificación de integridad de candidaturas, el senador recordó que se trata de un reclamo arrastrado desde comicios anteriores, atendido apenas ahora y sin profundidad. Cuestionó que el filtro propuesto quede a discreción y que la información de los aspirantes se maneje bajo reserva.

"No pusieron filtros de integridad para las candidaturas ¿y qué pasó? Llegaron candidatas y candidatos vinculados al crimen organizado. Y si bien la iniciativa sobre integridad de candidaturas reconoce correctamente el riesgo que estamos viviendo sobre la infiltración criminal, pero solo la reconoce, no la ataca de fondo; quieren crear un comité que vigile la integridad de los candidatos, pero lo hacen opcional. Van a facultar al comité a solicitar información sobre los candidatos, pero lo hacen reservada, en lo oscurito", señaló.

Nulidad por intervención extranjera

Respecto a la nueva causal de nulidad electoral, Dorantes advirtió que la falta de estudios y de consenso entre fuerzas políticas derivó en una legislación ambigua, sujeta a la interpretación del propio régimen, lo que a su juicio erosiona la confianza ciudadana.

"Pero una legislación tan amplia, tan ambigua sobre intervención extranjera, por supuesto que no protege la democracia, la pone en riesgo, porque ustedes van a terminar decidiendo cuándo hubo intervención extranjera, decidiendo también cuándo elección cuenta y cuándo no. Parece que ustedes no saben perder. Son como el niño que cuando va perdiendo, se quiere llevar su balón a su casa. Una democracia fuerte no le teme a la observación internacional, no le teme al periodismo, no le teme a la crítica y tampoco puede convertir conceptos vagos en instrumentos de ataque político", expresó.

El senador queretano cerró su intervención con un llamado al oficialismo a priorizar resultados tangibles sobre las disputas de narrativa política.

"México necesita instituciones fuertes, instituciones serias, instituciones estables, pero sobre todo legisladores con conciencia. Lo que hacemos en este Senado de la República afecta las familias de nuestro país, por eso legislemos pensando en México y no pensando en nuestros intereses", concluyó.

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