Dorantes acusa que MORENA legisla "con las patas" y daña a las familias

Ciudad de México, 29 de mayo de 2026.- El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, acusó al régimen de MORENA de mantener al país en una "democracia en permanente obra negra" tras las 22 reformas constitucionales aprobadas en los últimos dos años, que a su juicio golpean la economía de las familias sin resolver los problemas de fondo.

El legislador panista lanzó el señalamiento durante la sesión extraordinaria en la que el oficialismo avaló la llamada "reforma de la reforma judicial", la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y un decreto que introduce una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Para Dorantes, el único objetivo del paquete fue poner parches a errores legislativos previos con tal de mantener y centralizar el poder.

Sobre la corrección a la reforma judicial, sostuvo que el ajuste no atiende los daños que el propio modelo provocó en la impartición de justicia, una incertidumbre que, dijo, aleja inversiones y ya repercute en los hogares del país.

"El problema nunca fue el calendario. El problema es que esta reforma está afectando la economía de millones de familias mexicanas y hoy están parchando una reforma que le ha hecho mucho daño a nuestro país. Y hoy, otra vez, regresamos a esta tribuna a corregir lo que apenas se aprobó en el 2025. Pero esto no pasaría si no se la pasaran proponiendo reformas hechas, y perdónenme la expresión, con las patas. Si hoy buscan corregir la elección judicial, es porque el modelo hecho en el 2024 dejó grandes y graves problemas evidentes", afirmó.

¿Filtros opcionales contra el crimen?

En cuanto a la verificación de integridad de candidaturas, el senador recordó que se trata de un reclamo arrastrado desde comicios anteriores, atendido apenas ahora y sin profundidad. Cuestionó que el filtro propuesto quede a discreción y que la información de los aspirantes se maneje bajo reserva.

"No pusieron filtros de integridad para las candidaturas ¿y qué pasó? Llegaron candidatas y candidatos vinculados al crimen organizado. Y si bien la iniciativa sobre integridad de candidaturas reconoce correctamente el riesgo que estamos viviendo sobre la infiltración criminal, pero solo la reconoce, no la ataca de fondo; quieren crear un comité que vigile la integridad de los candidatos, pero lo hacen opcional. Van a facultar al comité a solicitar información sobre los candidatos, pero lo hacen reservada, en lo oscurito", señaló.

Nulidad por intervención extranjera

Respecto a la nueva causal de nulidad electoral, Dorantes advirtió que la falta de estudios y de consenso entre fuerzas políticas derivó en una legislación ambigua, sujeta a la interpretación del propio régimen, lo que a su juicio erosiona la confianza ciudadana.

"Pero una legislación tan amplia, tan ambigua sobre intervención extranjera, por supuesto que no protege la democracia, la pone en riesgo, porque ustedes van a terminar decidiendo cuándo hubo intervención extranjera, decidiendo también cuándo elección cuenta y cuándo no. Parece que ustedes no saben perder. Son como el niño que cuando va perdiendo, se quiere llevar su balón a su casa. Una democracia fuerte no le teme a la observación internacional, no le teme al periodismo, no le teme a la crítica y tampoco puede convertir conceptos vagos en instrumentos de ataque político", expresó.

El senador queretano cerró su intervención con un llamado al oficialismo a priorizar resultados tangibles sobre las disputas de narrativa política.

"México necesita instituciones fuertes, instituciones serias, instituciones estables, pero sobre todo legisladores con conciencia. Lo que hacemos en este Senado de la República afecta las familias de nuestro país, por eso legislemos pensando en México y no pensando en nuestros intereses", concluyó.