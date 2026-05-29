Convoca Querétaro a artistas para reinventar el domo del Festival Experimental

La instalación inmersiva colectiva seleccionará hasta 15 propuestas locales y se exhibirá en octubre en Plaza de los Fundadores.

Domo inmersivo del Festival Querétaro Experimental con proyecciones envolventes sobre asistentes en penumbra dentro de la estructura circular.

La Secretaría de Cultura municipal abrió la convocatoria INVERSA para el Festival Querétaro Experimental 2026 dirigida a creadores locales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de mayo de 2026.- El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Cultura, abrió la convocatoria para INVERSA, la instalación audiovisual inmersiva que será el corazón conceptual del Festival Querétaro Experimental 2026.

La propuesta plantea un reto distinto al de ediciones previas: convertir el domo 360 del festival en un dispositivo que altera la percepción de la realidad. En lugar de representar el cielo, el domo se transformará en un paisaje introspectivo donde se difuminan las nociones de arriba y abajo, interior y exterior, presencia y ausencia, para ofrecer una narrativa sensorial en movimiento.

Un domo que desplaza el horizonte

La invitación está dirigida a artistas, colectivos, compañías y creadoras y creadores radicados en Querétaro, que deberán dialogar con el concepto INVERSA desde lenguajes interdisciplinarios como animación, artes digitales, arte sonoro, cine expandido, circo contemporáneo, danza contemporánea, instalación inmersiva, microteatro gestual, música experimental, videoarte y videoperformance.

La secretaria de Cultura municipal, Dani Salgado, explicó el giro de esta edición:

Este año, el Querétaro Experimental da un giro en el que se planteará un territorio conceptual con INVERSA a través de una instalación inmersiva, por lo que invitamos a artistas, creadoras, creadores y colectivos locales a desarrollar propuestas capaces de dialogar con la inmersión como lenguaje y con el domo como un dispositivo que transforma la manera de habitar la imagen y el sonido.

El planteamiento se inscribe en la estrategia con la que la dependencia ha buscado abrir nuevos espacios para creadores locales, como la próxima galería municipal en el Centro Cívico y la agenda cultural descentralizada hacia colonias y delegaciones.

Cómo y cuándo participar

Cada participante podrá inscribir un solo proyecto al correo proyectoscmq@gmail.com, con duración de entre tres minutos con treinta segundos y cinco minutos. La documentación se integra en un único archivo PDF legible y en buena resolución; de lo contrario, la propuesta puede descartarse. La convocatoria también está disponible en el enlace https://bit.ly/4dKhRpt.

Podrán participar artistas individuales o equipos de hasta cuatro personas, con trayectoria comprobable de al menos tres años. Se seleccionarán hasta 15 proyectos, cada uno con un estímulo de 23 mil 200 pesos con IVA incluido. Las obras elegidas se integrarán en una experiencia colectiva, por lo que podrán adaptarse durante la edición y producción según criterios de coherencia narrativa y viabilidad técnica.

El plazo cierra el 3 de julio a las 23:59 horas. Los resultados se publicarán el 20 de julio en las redes oficiales de la Secretaría de Cultura municipal y mediante notificación directa, y las personas seleccionadas confirmarán su participación a más tardar el 27 de julio. La diferencia respecto a la edición 2025, centrada en espectáculos escénicos en plazas y andadores, marca el desplazamiento del festival hacia la experimentación sensorial. INVERSA se exhibirá del 15 al 18 de octubre en Plaza de los Fundadores.

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