Niñez de La Barreta recibe juguetes y mensaje contra adicciones

El secretario de Desarrollo Social entregó juguetes y participó en dinámicas con niñas y niños de la comunidad rural.

El secretario Luis Nava entrega juguetes en festejo del Día del Niño en La Barreta, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, durante su mensaje a las familias de La Barreta este Día del Niño 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de mayo de 2026. —Niñas y niños de La Barreta, comunidad rural ubicada en la delegación Santa Rosa Jáuregui de la capital queretana, recibieron juguetes y participaron en una jornada recreativa este Día del Niño 2026 durante una visita del secretario estatal de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero.

El funcionario aprovechó el encuentro con madres y menores para llamar a los hogares de la comunidad a acercar a la niñez al deporte, la cultura y los espacios formativos como vía para "alejarlos de las adicciones". La actividad incluyó dinámicas de activación física y un espectáculo de botargas.

"El futuro de Querétaro depende del futuro de estas niñas y de estos niños", expresó Nava Guerrero ante las familias reunidas en La Barreta. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), quien antes de asumir el cargo se desempeñó como presidente municipal de la capital, pidió a las madres acercar a los menores "al deporte, a la cultura, a todo".

El secretario Luis Nava entrega juguetes en festejo del D\u00eda del Ni\u00f1o en La Barreta, Santa Rosa J\u00e1uregui, Quer\u00e9taro. El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, durante su mensaje a las familias de La Barreta este Día del Niño 2026. rotativo.com.mx

La dependencia, que durante 2024 reportó 86 obras sociales en 2024 en los 18 municipios del estado con foco en infraestructura básica, ha mantenido a las comunidades rurales de Santa Rosa Jáuregui entre las zonas con cobertura prioritaria.

La administración estatal no precisó cuántos niños asistieron al evento de La Barreta ni el número de juguetes entregados. Tampoco se informó si la actividad forma parte de una jornada estatal por el Día del Niño 2026 en otras comunidades.

La SEDESOQ ha incluido a Santa Rosa Jáuregui entre las delegaciones con programas de mejoramiento de vivienda durante la actual administración del gobernador Mauricio Kuri González.

Día del Niño 2026: SEDESOQ en zonas rurales de Querétaro

La estrategia social del gobierno estatal, conducida por Nava Guerrero desde su designación al frente de la dependencia, mantiene la entrega de apoyos alimentarios en municipios del centro del estado como Querétaro, Corregidora y San Juan del Río.

El secretario Luis Nava entrega juguetes en festejo del D\u00eda del Ni\u00f1o en La Barreta, Santa Rosa J\u00e1uregui, Quer\u00e9taro. El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, durante su mensaje a las familias de La Barreta este D\u00eda del Ni\u00f1o 2026. rotativo.com.mx

Las jornadas territoriales con presencia directa del titular de la dependencia se han concentrado en colonias urbanas y comunidades rurales con población en condición de vulnerabilidad.

En La Barreta, donde durante su gestión municipal Nava impulsó la regeneración urbana del jardín principal de la cabecera de Santa Rosa Jáuregui, el evento por el Día del Niño cerró con la entrega de juguetes a las niñas y niños asistentes.

La SEDESOQ concentra los programas de bienestar social a través de su portal oficial y de las jornadas territoriales del gabinete estatal.

gobiernoeducacionsedesoq

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