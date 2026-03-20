Querétaro, 20 de marzo de 2026. — Alrededor de 78 empresas recolectoras de residuos cuentan con autorización para ingresar al relleno sanitario del municipio de Querétaro, mientras que entre 3 mil 500 y 4 mil comercios de la capital queretana operan con servicio particular de recolección.

La cifra, sin embargo, podría crecer: el proceso de regularización sigue abierto hasta el próximo 30 de abril, fecha límite para que los establecimientos acrediten un esquema de manejo de residuos ante la Secretaría de Servicios Públicos.

Andrea Cota, coordinadora de Evaluación y Análisis de la dependencia, precisó que en lo que va de 2026 se tienen registrados entre mil y mil 500 contratos nuevos con empresas privadas.

La validación municipal no es solo un trámite administrativo: la secretaría verifica que cada prestador cuente con autorización tanto municipal como estatal, unidades en condiciones operativas, capacidad de recolección suficiente y cumplimiento de horarios.

Negocios que contraten con empresas que no pasen ese filtro quedan expuestos a sanciones.

El esquema no es opcional. De acuerdo con Cota, toda unidad económica está obligada a contar con un contrato de recolección —ya sea con el municipio o con empresa particular— porque la generación de basura de cualquier comercio supera fácilmente los límites mínimos establecidos por la norma.

El argumento de fondo es aritmético: cada persona produce cerca de un kilogramo de residuos al día, lo que hace prácticamente inviable que incluso un negocio pequeño se mantenga por debajo del umbral de 400 kilos mensuales que marca la regulación.

Sanciones y malas prácticas detectadas en comercios de Querétaro

La dependencia ha documentado casos en que comercios no respetan los términos de sus contratos: disposición de basura fuera de horario, incumplimiento de rutas pactadas y uso de empresas sin autorización vigente.

Los expedientes se turnan a las áreas de normatividad, aunque no todos derivan en multa. Según Cota, la gravedad de la falta determina si el establecimiento recibe solo un apercibimiento o una sanción formal.

¿Cuántas empresas recolectoras operan en Querétaro y cómo se diferencian los registros?

El padrón municipal —78 empresas— agrupa únicamente a las recolectoras con acceso al relleno sanitario local. El registro estatal es más amplio, ya que incluye a todas las que operan en el territorio queretano sin importar a qué disposición final llevan los residuos.

Un comercio que contrate con una empresa del padrón estatal pero sin registro municipal podría quedar fuera de la validación que exige Servicios Públicos, lo que representa un riesgo de incumplimiento antes de que venza el plazo de abril.